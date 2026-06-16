رفیعی با اشاره به نشست امروز فراکسیون محیط زیست مجلس:
تشکیل کمیتههای ویژه برای پیگیری کاهش مصرف پلاستیک و اقتصاد چرخشی
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به افزایش مصرف ظروف یکبارمصرف در ایام محرم با بیان اینکه این ایام باید به نقطه کاهش مصرف پلاستیک تبدیل شود از تشکیل کمیته های ویژه برای پیگیری کاهش مصرف پلاستیک و اقتصاد چرخشی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی عضو هیات رئیسه مجلس، با اشاره به نشست امروز فراکسیون محیط زیست مجلس با موضوع «هماندیشی بازنگری در الگوی مصرف محصولات پلیمری (پلاستیکی) در قالب پویش محرم سبز» گفت: با توجه به جنگ ۴۰ روزه و آسیبدیدگی تعدادی از واحدهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی، ضرورت دارد در سیاستگذاریهای داخلی کشور تمهیدات ویژهای برای مدیریت مصرف اندیشیده شود که یکی از مهمترین آنها اصلاح الگوی مصرف و کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی است.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر واحدهای تولیدی داخلی، امکان تمرکز بیشتر بر بخشهای بالادستی و توسعه ظرفیتهای اقتصادی و صادراتی را فراهم میکند.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و افزایش مصرف ظروف و محصولات یکبار مصرف در هیئات مذهبی، ادامه داد: با توجه به حضور گسترده مردم در مراسمهای مذهبی، این ایام میتواند به فرصتی برای تحقق راهبرد مصرف مسئولانه تبدیل شود؛ از همین رو این نشست با حضور مسئولان هیئات مذهبی، متولیان میادین، استادان دانشگاه و فعالان این حوزه برگزار شد تا زمینه جلب مشارکت عمومی در کاهش مصرف پلاستیک و مدیریت صحیح مصرف فراهم شود.
رفیعی با اشاره به موضوع ممنوعیت توزیع کیسههای پلاستیکی و اجرای ناقص قوانین موجود در این حوزه ادامه داد: در سالهای گذشته قوانینی در زمینه ممنوعیت توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی در فروشگاهها تصویب شد اما به دلیل نبود اراده اجرایی و ناهماهنگی در اجرا، عملاً شاهد تحقق کامل این سیاستها نبودیم و اجرای آنها محدود به برخی پویشهای مقطعی شده است.
وی تصریح کرد: آییننامههای مرتبط که از سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، متأسفانه معطل مانده و بخش مهمی از اقدامات پیشبینیشده هنوز اجرایی نشده است؛ در حالی که علاوه بر موضوع تولید، مدیریت پسماندهای پلاستیکی نیز به یکی از چالشهای جدی زیستمحیطی کشور تبدیل شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است برای توسعه صنایع بازیافت، مشوقهایی از جمله معافیتهای مالیاتی و تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شود؛ از این رو کمیتهای با حضور سازمان امور مالیاتی، مرکز امور اصناف و تعدادی از کمیسیونهای مجلس تشکیل شده تا روند اجرای آییننامهها را پیگیری کند.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به جایگاه اقتصاد چرخشی در برنامه هفتم پیشرفت، گفت: اقتصاد چرخشی یکی از ارکان مهم شکوفایی اقتصادی در بسیاری از کشورها محسوب میشود و در کشور ما متاسفانه به صورت صرفا بحث هزینه کرد منابع دنبال و این مهم باید اصلاح می شد که با همت و پیگیری فراکسیون محیط زیست در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، افزود: الگوی سنتی مبتنی بر مصرف منابع بدون ایجاد ارزش افزوده نمیتواند به رونق پایدار اقتصادی منجر شود اما حرکت به سمت اقتصاد چرخشی ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی، زمینه مشارکت مؤثر و واقعی بخش خصوصی را نیز فراهم میکند.
عضو هیات رئیسه مجلس، تأکید کرد: در حال حاضر تدوین آییننامهها و تشکیل کمیتههای مرتبط برای اجرای این رویکرد در دستور کار قرار دارد و اگرچه این مفهوم هنوز در ادبیات اقتصادی و حکمرانی کشور نوپاست و حرکتها با سرعت محدود انجام میشود اما استمرار این روند میتواند به نتایج مؤثری منجر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت افزایش تابآوری کشور در حوزه انرژی و منابع افزود: با توجه به چالشهایی مانند محدودیت منابع آب، فشار بر زیرساختهای انرژی و احتمال بروز محدودیت در تأمین برخی حاملهای انرژی در ماههای آینده، مشارکت مردم در مدیریت مصرف بیش از گذشته اهمیت دارد.
رفیعی یادآور شد: مردم ایران بارها نشان دادهاند که در شرایط حساس کنار کشور ایستادهاند و امروز نیز از آنها دعوت می کنم در پویشهای مرتبط با مدیریت مصرف آب، برق و گاز مشارکت فعال داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: البته سهم دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این زمینه بسیار تعیینکننده است و به عنوان مصرفکنندگان بزرگ، موظفاند اقدامات هدفمند و قانونی برای بهینهسازی مصرف را در دستور کار قرار دهند و مجلس نیز در این حوزه نقش نظارتی خود را بدون اغماض دنبال خواهد کرد.