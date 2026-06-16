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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

عصر زیر پا گذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است

عصر زیر پا گذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است
کد خبر : 1800333
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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکا راهی جز حضور بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشت، گفت: عصر زیاده‌خواهی و زیر پاگذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت:

‌مقاومت شجاعانه مردم ایران سبب شد آمریکا راهی جز حضور بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشته باشد.

حالا آمریکا وظیفه دارد برای جلب اعتماد ملت ایران، متعهدانه تمامی بندهای یادداشت تفاهم را شامل توقف جنگ علیه لبنان و تخلیه سریع جنوب لبنان توسط رژیم جعلی عملی کند.

هرگونه بدعهدی یا خروج از چارچوب اصلی تفاهم باعث می‌شود تا نیروهای مسلح ایران به پشتیبانی ملت دلیر محکم‌تر و کوبنده‌تر از گذشته پاسخ بدهند.

‌این پیامی برای تمام دنیاست، عصر زیاده‌خواهی و زیر پاگذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است.

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