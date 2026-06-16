خانه



سیاسی



مجلس ۲۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۸:۵۵

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

عصر زیر پا گذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکا راهی جز حضور بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشت، گفت: عصر زیاده‌خواهی و زیر پاگذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است.