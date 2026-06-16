ضرورت کاهش وابستگی تولید برق به گاز و تنوع‌بخشی به سبد انرژی

وی با اشاره به اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند سیستم انرژی خود را کاملاً از حوادث طبیعی و انسان‌ساز مصون نگه دارد، افزود: در جنگ‌ها یا بحران‌ها این آسیب‌پذیری‌ها بیشتر می‌شوند و از آنجا که بخش عمده برق کشور وابسته به گاز است، این موضوع ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی و توسعه ظرفیت‌های کوچک‌مقیاس را دو چندان می‌کند.

پراکندگی تولید و افزایش ظرفیت‌های کوچک سبب کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها می‌شود

این تحلیلگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه پراکندگی تولید و افزایش ظرفیت‌های کوچک سبب کاهش آسیب‌پذیری می‌شود، تصریح کرد: همچنین کاهش مصرف انرژی و اصلاح فرهنگ مصرف از اقدامات ضروری است چراکه ایران جزو کشورهای پرمصرف انرژی به شمار می‌آید.

مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است

به گفته وی مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است، لذا اصلاح سیستم و فرهنگ مصرف می‌تواند صرفه‌جویی و افزایش درآمد ایجاد کند.

اجرای «قانون گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت تولید هدایت می‌کند

وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای مهم کاهش مصرف، اجرای «قانون گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» است که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، اظهار کرد: این ابزار می‌تواند نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت تولید و کاهش مصرف هدایت کند، همچنین تنوع‌بخشی به سبد انرژی شامل استفاده از سی‌ان‌جی، ال‌پی‌جی و زغال‌سنگ در بخش‌های صنعتی و خانگی ضروری است چراکه زغال‌سنگ یکی از منابع انرژی رایج در سطح جهان است که در کشور ما کمتر استفاده می‌شود.

تبدیل مصرف گاز خانگی به برق به بهره‌وری، درآمدزایی و صرفه‌جویی منتهی می‌شود

این تحلیلگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه تبدیل مصرف گاز خانگی به برق می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، مطرح کرد: این اقدام سبب درآمدزایی بیشتر، صرفه‌جویی و امکان صادرات انرژی خواهد شد. اصلاح مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، اعم از خانگی، صنعتی، حمل‌ونقل، کشاورزی و خدمات، ضروری است و باید از سبد انرژی خدادادی به شکل بهینه استفاده شود.

اصلاح قیمت انرژی چه اثراتی دارد؟

به گزارش خانه ملت، این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه اصلاح تدریجی قیمت انرژی نیز ضروری است، تاکید کرد: در طول چند دهه گذشته در این بخش اقدامات صحیح صورت نگرفته است، اصلاح قیمت انرژی سبب ایجاد انگیزه برای نوسازی تجهیزات و کاهش مصرف خواهد شد و این موضوع شامل خودروها، صنایع و بخش خانگی است.

این تحلیلگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه یکی از اثرات اصلاح قیمت، کاهش تقاضای سفر و بهینه‌سازی مصرف است، اضافه کرد: تا زمانی‌ که انرژی ارزان باشد، انگیزه‌ای برای اصلاح شبکه، نوسازی خودروها و کاهش مصرف وجود ندارد.

افزایش خودروهای تک‌سرنشین و مصرف بالای انرژی ناشی از کمبود حمل‌ونقل عمومی است

وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش خودروهای تک‌سرنشین و مصرف بالای انرژی ناشی از قیمت‌های پایین و کمبود حمل‌ونقل عمومی است، گفت: اصلاح قیمت‌ها می‌تواند این روند را تغییر دهد و موجب صرفه‌جویی و سودآوری برای مردم شود.

این تحلیلگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و خدمات غیرحضوری می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند، گفت: کاهش مراجعات حضوری، توسعه آموزش مجازی و خدمات الکترونیکی تقاضای سفر و مصرف انرژی را کاهش خواهد داد.

وی معتقد است توسعه حمل‌ونقل عمومی و شبکه‌های مجازی نقش مهمی در کاهش مصرف دارد و فرهنگ‌سازی در استفاده از این امکانات ضروری است.

اهمیت جایگاه سیاست‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی

این تحلیلگر حوزه سیاسی با بیان اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی باید متمرکز و اجرا غیرمتمرکز باشد، خاطرنشان کرد: تمرکز بیش

از حد در اجرا، اتلاف زمان و کاهش بهره‌وری را به‌دنبال دارد، تجربه همکاری با چین، هند و روسیه نشان می‌دهد تمرکز تمام مراحل در مجموعه سبب طولانی شدن فرآیندها شده، بنابراین بهتر است، یک «سیاست‌گذار کلان» چارچوب توافقات را مشخص کند و تیم‌های تخصصی غیرمتمرکز، اجرای عملیاتی را بر عهده بگیرند.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه همین رویکرد در روابط اقتصادی با آمریکا نیز صادق است، اظهار کرد: تمرکز بیش از حد در اجرا، روند تصمیم‌گیری را کند می‌کند اما سیاست‌گذاری یکپارچه و اجرای غیرمتمرکز سرعت و کارآمدی را افزایش می‌دهد.

هاشمی با اشاره به اینکه مدیریت انرژی نیازمند رویکرد جامع و ترکیبی است، بیان کرد: اقدامات مهمی مانند اصلاح سیاست‌گذاری، اصلاح قیمت‌ها، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و اصلاح رفتار مصرفی باید همزمان انجام شوند، درصورت اجرای این سیاست‌ها، تاب‌آوری شبکه انرژی افزایش یافته و بهره‌وری به شکل محسوسی ارتقا پیدا می‌کند، همچنین این اقدامات مسیر توسعه پایدار و اقتصادی کشور را هموار خواهد کرد.