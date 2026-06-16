نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها در حوزه آموزش‌وپرورش ناشی از نبود مسیر مشخص، شفاف و قابل پیگیری برای طرح مسائل و مشکلات است، افزود: سامانه فواد این ظرفیت را ایجاد کرده است که دانش‌آموزان و اولیای آنان بتوانند موضوعات مختلف از جمله فرآیندهای ثبت‌نام، صدور کارنامه، نحوه ارائه خدمات آموزشی، دریافت‌های غیرقانونی، کمبود امکانات و سایر مسائل مرتبط را بدون واسطه و در یک بستر رسمی ثبت و پیگیری کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین آثار این سامانه، افزایش شفافیت در نظام اداری آموزش‌وپرورش است. هنگامی که تمامی گزارش‌ها، درخواست‌ها و شکایات در یک سامانه متمرکز ثبت می‌شود، امکان رصد، ارزیابی و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد واحدهای آموزشی و ادارات فراهم خواهد شد و مسئولان نیز در قبال نحوه رسیدگی به مطالبات مردم پاسخگوتر خواهند بود.

رحیمی دشتلویی با تأکید بر نقش این سامانه در تحقق عدالت آموزشی یادآور شد: داده‌ها و اطلاعات حاصل از ثبت شکایات و گزارش‌های مردمی می‌تواند نقاط ضعف و مشکلات مناطق مختلف کشور را آشکار کند. این موضوع به مسئولان کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تر چالش‌های موجود، منابع و امکانات را به شکل عادلانه‌تر توزیع کرده و برای رفع محرومیت‌های آموزشی برنامه‌ریزی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه افزود: کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه خانواده‌ها، تسریع در فرآیند رسیدگی و کاهش بروکراسی اداری از دیگر مزایای مهم سامانه فواد است. امروزه بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی برای ارائه خدمات عمومی یک ضرورت محسوب می‌شود و آموزش‌وپرورش نیز باید از ظرفیت فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت خدمات خود استفاده کند.

رحیمی با اشاره به کارکرد نظارتی سامانه فواد تصریح کرد: اطلاعات تجمیع‌شده در این سامانه می‌تواند به یک بانک اطلاعاتی ارزشمند برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تبدیل شود. استخراج مسائل پرتکرار و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر نظام آموزشی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم می‌کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هرچه سازوکارهای پاسخگویی در نظام آموزشی تقویت شود، اعتماد عمومی خانواده‌ها به آموزش‌وپرورش نیز افزایش خواهد یافت. سامانه فواد صرفاً یک بستر ثبت شکایت نیست، بلکه ابزاری برای ارتقای حکمرانی آموزشی، تقویت نظارت مردمی، افزایش شفافیت، بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت دانش‌آموزان و اولیای آنان به شمار می‌رود.