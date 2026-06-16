به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان دیدار جمعی از مدیران و فعالان رسانه‌های کشور در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعات متعدد درباره استعفایش تأکید کرد: در زمینه کارکردن و تلاش‌کردن هیچ تردیدی ندارم و اگر دوباره هم بدانم آمدنم گره‌ای از گره‌های این کشور و حتی کوچک‌ترین گره را باز می‌کند باز هم خواهم آمد.