پزشکیان:
هستم و لازم باشد دوباره میآیم
رئیسجمهوری در واکنش به طرح شایعات متعدد درباره استعفایش، تصریح کرد: هیچ تردیدی در کار و تلاش برای ایران ندارم و اگر دوباره هم بدانم آمدنم حتی کوچکترین گرهای از کار کشور باز میکند، باز هم خواهم آمد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان دیدار جمعی از مدیران و فعالان رسانههای کشور در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعات متعدد درباره استعفایش تأکید کرد: در زمینه کارکردن و تلاشکردن هیچ تردیدی ندارم و اگر دوباره هم بدانم آمدنم گرهای از گرههای این کشور و حتی کوچکترین گره را باز میکند باز هم خواهم آمد.