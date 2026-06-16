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پزشکیان:

هستم و لازم باشد دوباره می‌آیم

هستم و لازم باشد دوباره می‌آیم
کد خبر : 1800326
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رئیس‌جمهوری در واکنش به طرح شایعات متعدد درباره استعفایش، تصریح کرد: هیچ تردیدی در کار و تلاش برای ایران ندارم و اگر دوباره هم بدانم آمدنم حتی کوچک‌ترین گره‌ای از کار کشور باز می‌کند، باز هم خواهم آمد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان دیدار جمعی از مدیران و فعالان رسانه‌های کشور در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعات متعدد درباره استعفایش تأکید کرد: در زمینه کارکردن و تلاش‌کردن هیچ تردیدی ندارم و اگر دوباره هم بدانم آمدنم گره‌ای از گره‌های این کشور و حتی کوچک‌ترین گره را باز می‌کند باز هم خواهم آمد.

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