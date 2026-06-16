وی افزود: در این نشست چالش‌ها و مسائل مرتبط با تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه در دوره جنگ و همچنین شرایط پساجنگ مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان حاضر در جلسه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت توضیحاتی درباره اقدامات انجام‌شده و وضعیت موجود ارائه داد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی از موضوعات مهم برای کمیسیون عمران در حوزه تأمین کالاهای اساسی، بحث لجستیک است. بررسی و پیگیری مسائل مرتبط با لجستیک در بخش‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی از جمله وظایف این کمیسیون محسوب می‌شود.

صوفی تصریح کرد: در این نشست مسائل و مشکلات موجود در حوزه لجستیک و انتقال کالا مطرح و مقرر شد برای پیگیری دقیق‌تر این موضوع، کمیته‌ای با عنوان «کمیته لجستیک» در کمیسیون عمران مجلس تشکیل شود.

وی تأکید کرد: هدف از تشکیل این کمیته آن است که ضمن بررسی مشکلاتی که در دوران جنگ در حوزه لجستیک و انتقال کالا احساس شد، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا با حضور دستگاه‌های مرتبط، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه جابه‌جایی و تأمین کالا در بخش‌های مختلف بررسی و برطرف شود.