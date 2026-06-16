تفاهم ایران و آمریکا برای پایان جنگ، آغاز فصل جدید توسعه و بازسازی کشور است

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم روز سه شنبه در پی امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا در بیانیه‌ای نوشت: در میانه وضعیت بحران زا و خطرآفرین «نه جنگ و نه صلح» و زندگی مردم شریف ایران در بیم و امید جنگ و صلح، شورای عالی امنیت ملی کشور به عنوان نهاد مسئول با تایید مقام رهبری، موافقت جمهوری اسلامی ایران را با تفاهم بر سر پایان جنگ در تمام جبهه‌ها اعلام کرد.



وی یادآور شده است: دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه برای رسیدن به توافق نهایی و صلح پایدار دستاوری بزرگ در پایان دادن به جنگی خسارت‌بار است که با دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح، مقاومت جانانه همه قشرها و گروه‌های مردم، مدیریت شایسته دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم و تدابیر تیم مذاکره کننده در چارچوب هدایت آینده‌نگرانه رهبر شهید انقلاب و راهگشایی‌های داهیانه مقام معظم رهبری حاصل شد.

جهانگیری در بخش دیگری از این بیانیه تصریح کرده است: اگر چه این تفاهم به منزله پایان چالش‌های منطقه‌ای و بین المللی و امنیت ملی نیست اما به منزله آغاز فصلی نوین در سیاست خارجی و داخلی، و بسترسازی و شروع حرکت برای حل مسائل و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و اهتمام به بازسازی و توسعه همه جانبه کشور است؛ از این رو باید همه نهادها و جریان‌های حاکمیتی و همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مدنی و آحاد نخبگان و عموم مردم با همه تفاوت‌ها و تمایزها یک زبان و یکپارچه از این اقدام افق‌گشا و تاریخی حمایت کنند.

معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکید کرده است: آنچه در این حمایت عملاً بیش از هر چیز اهمیت دارد توجه توامان و همبسته به «دو میدان دفاع و دیپلماسی»، اولویت منافع ملی و عبور از بحران‌های در هم تنیده و تحریم‌ها، مدیریت آگاهانه تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی پیش رو از جمله مقابله با سختی های معیشتی مردم و مهار تورم، ارتقای سرمایه اجتماعی کلان و کاهش نارضایتی‌های عمومی، بازسازی مناطق مسکونی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و نظامی، آمادگی برای تحرک‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در دوره پسا جنگ است.



جهانگیری در بخش پایانی این بیانیه آورده است: با حفظ همبستگی و انسجام و وحدت ملی در همه سطوح حاکمیتی و سیاسی و مدنی و بالا بردن عزم ملی در پاسخگویی به انتظارات به حق مردم، و رفع تبعیض و کاهش فقر و توسعه نیافتگی و تغییر رویکردها و رویه های محدود کننده و بحران‌زا همه باهم به یاری ایران، ملت و نظام بشتابیم. گرامی باد یاد همه شهدای سرافراز وطن.

انتهای پیام/