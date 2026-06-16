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پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت والده رئیس کل دادگستری استان البرز

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت والده رئیس کل دادگستری استان البرز
کد خبر : 1800030
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رئیس قوه قضاییه طی پیامی، درگذشت والده رئیس کل دادگستری استان البرز را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور پیامی، درگذشت والده «حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری استان البرز را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب آقای دکتر فاضلی هریکندی

ریاست کل محترم دادگستری استان البرز

درگذشت والده‌ی مکرمه‌تان را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه پروردگار متعال، رحمت و مغفرت برای آن مرحومه و بقاء و عافیت را برای حضرتعالی مسألت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

 

انتهای پیام/
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