امروز صورت گرفت؛
برگزاری جلسه کمیسیونهای تخصصی مجلس با حضور وزرا و مسئولان
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز سهشنبه با برگزاری نشستهایی با حضور وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو، همچنین مسئولان شستا و کارشناسان حوزه محیط زیست، مهمترین مسائل حوزههای عمرانی، کشاورزی، انرژی، سلامت و منابع طبیعی کشور را بررسی میکنند.
به گزارش ایلنا، کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۲۶ خردادماه در ادامه برنامههای نظارتی و تخصصی خود، نشستهایی را با حضور وزرا، مسئولان دستگاههای اجرایی و کارشناسان برگزار خواهند کرد و مهمترین مسائل حوزههای عمرانی، کشاورزی، انرژی، سلامت و محیط زیست را مورد بررسی قرار میدهند.
در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دو نشست جداگانه با وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی، موضوعات مرتبط با حوزههای زیرساختی، عمرانی و مسائل مرتبط با بخش کشاورزی را بررسی خواهد کرد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نشستی با حضور وزیر نیرو، آخرین وضعیت تأمین انرژی، برنامههای این وزارتخانه و مسائل مرتبط با حوزه صنعت و انرژی کشور را در دستور کار دارد.
همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در نشستی که در محل سازمان جنگلها برگزار میشود، موضوع حریق در جنگلها و منابع طبیعی در سال جاری، چالشهای موجود و راهکارهای پیشگیری از وقوع آتشسوزی را بررسی خواهد کرد.
از سوی دیگر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسهای با حضور مسئولان شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه سلامت و ظرفیتهای این مجموعه را مورد بررسی قرار میدهد.
در ادامه برنامههای تخصصی مجلس، نشستی با موضوع ارتقای مسئولیتپذیری محیطزیستی با حضور سمیه رفیعی عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد تا راهکارهای تقویت الزامات و مسئولیتهای زیستمحیطی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.