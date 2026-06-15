در این نشست که روسای سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارت خانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارت خانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

در این نشست مواردی از جمله مواردی از جمله تأکید بر تقویت پدافند غیرعامل، تحقق دسترسی عادلانه مردم به اینترنت و حمایت از کسب‌ و کارهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان توسط اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس مطرح شد.

همچنین موضوع محدودیت‌های ارتباطی، توسعه ارتباطات در مناطق مرزی، ارتقای امنیت سایبری و تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز از جمله مواردی بود که اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد.

در ادامه نشست نیز موضوع کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم در حوزه فیلترشکن‌ها، شتاب‌بخشی به اجرای پروژه فیبرنوری، توسعه ارتباطات روستایی و توجه به آموزش و جذب نیروی انسانی از جمله محورهای مطرح‌شده توسط اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست بود.

در پایان بعد از خواسته ها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و روسای سازمان های تابعه پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.

همچنین در ادامه این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند.