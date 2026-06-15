به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، در حاشیه مراسم امضای ۵ تفاهم‌نامه حوزه حمل و نقل ریلی با بخش خصوصی گفت: در یک سال گذشته، این پنجمین برنامه‌ای است که در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با محوریت حضور بخش خصوصی و مشارکت در پروژه‌های ریلی برگزار می‌کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با راهبری و هدایت وزیر راه و شهرسازیی گفت: تمامی تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حوزه ریلی، با هدف اعتمادسازی و فراهم‌کردن ظرفیت لازم برای حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی انجام شده و شایسته قدردانی است.

رضایی‌کوچی افزود: تا پیش از این، به دلیل ماهیت سرمایه‌بر شبکه ریلی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود نداشت، اما با تدابیری که در وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه با تلاش خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، اتخاذ شده، امروز شاهد حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر، جهت‌گیری سیاستی به‌درستی به سمت تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه پروژه‌های ریلی، حرکت کرده است. این تغییر رویکرد در حالی است که معمولاً دولت‌ها تمایل یا انگیزه کافی برای حضور جدی بخش خصوصی ندارند، اما در ماه‌های اخیر این روند در حال اصلاح و تقویت است.

وی تصریح کرد: هدف نهایی این سیاست‌ها، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است. به‌گونه‌ای که سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار و مسافر از حدود ۱۰ درصد فعلی به ۳۰ درصد تا پایان برنامه افزایش یابد. دستیابی به این هدف مستلزم جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت اعتماد متقابل است.

رضایی‌کوچی با اعلام اینکه در یک سال گذشته، حدود پنج اجلاس و همایش در این زمینه برگزار شده و تفاهم‌نامه‌های متعددی به امضا رسیده است، اظهار امیدواری کرد این تفاهم‌نامه‌ها به مرحله اجرا برسند و زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در تمامی این نشست‌ها حضور و حمایت داشته و نمایندگانی از کمیسیون عمران در کنار وزارت راه و شهرسازی، پیام حمایت از حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی را به‌طور روشن اعلام کرده‌اند.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه راه‌حل توسعه کشور اعتمادسازی است، گفت: اعتمادسازی، ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم‌کردن بستر مشارکت مؤثر در پروژه‌های عمرانی می‌تواند سبب رونق و پیشرفت بیشتر در کشور شود.

وی از جمله مهم‌ترین دستاوردهای حوزه حمل و نقل ریلی را ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی ناوگان ریلی عنوان کرد و توضیح داد: امروز کشنده‌هایی با عمر بالای پنج سال در قالب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واگذار و نوسازی می‌شوند. همچنین واگن‌هایی که شرایط نامناسبی دارند در حال نوسازی هستند. این اقدامات موجب افزایش سرعت جابه‌جایی بار و مسافر شده و اتصال کانون‌های بار به شبکه ریلی را تقویت کرده است.

به گفته وی، در شرایط اخیر، از جمله دوران جنگ، ظرفیت‌هایی ایجاد شد که امکان حمل‌ونقل ترکیبی و انتقال کالا از بنادر به شهرها و از جاده به ریل به‌طور مؤثرتری فراهم شد. به‌طوری‌که سهم حمل بار در این دوره نسبت به شرایط عادی افزایش قابل توجهی داشت.

رضایی کوچی تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد که با تمرکز بر توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود، می‌توان مسیر رشد و توسعه شبکه ریلی کشور را با سرعت بیشتری ادامه داد.