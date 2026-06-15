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معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

ایران از جنگ ظالمانه با دو قدرت اتمی جنایتکار پیروز و سربلند بیرون آمد

ایران از جنگ ظالمانه با دو قدرت اتمی جنایتکار پیروز و سربلند بیرون آمد
کد خبر : 1799719
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معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر نقش ایستادگی مردم، جانفشانی مدافعان وطن، تدبیر رهبر معظم انقلاب، همراهی رؤسای قوا و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی، اعلام کرد که ایران از جنگ ظالمانه با دو قدرت اتمی جنایتکار پیروز و سرافراز خارج شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با ایستادگی تاریخی مردم، جانفشانی درخشان مدافعان وطن، تدبیر رهبر معظم انقلاب و رؤسای قوا و مجاهدت تیم دیپلماسی، ایران عزیز از جنگ ظالمانه با دو قدرت اتمی جنایتکار، پیروز و سربلندتر بیرون آمد.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای این جنگ افزود: رحمت خدا بر روح رهبر و فرماندهان شهید و سایر شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه کودکان مظلوم میناب.

قائم‌پناه در این پیام، از نقش‌آفرینی مردم، نیروهای مدافع کشور و مجموعه مسئولان در عبور از شرایط جنگی تقدیر کرد و یاد شهدای این جنگ را گرامی داشت.»

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