خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامات لبنانی

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامات لبنانی
کد خبر : 1799707
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس لبنان گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طی تماس‌های تلفنی جداگانه با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، و نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، گفت‌وگو کرد.

وزیر خارجه کشورمان در این تماس‌های تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزئیات بندهای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌ویژه مفاد مربوط به لبنان، قرار داد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بندهای تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

مقامات لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه تأکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت تفاهم قدردانی کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی