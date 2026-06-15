وزیر خارجه کشورمان در این تماس‌های تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزئیات بندهای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌ویژه مفاد مربوط به لبنان، قرار داد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بندهای تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

مقامات لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه تأکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت تفاهم قدردانی کردند.