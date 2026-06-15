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وزیر امور خارجه:

اساس تفاهم با آمریکا را بر بی‌اعتمادی می‌گذاریم/ تا جای ممکن راهگشایی اقتصادی ایجاد می‌کنیم

اساس تفاهم با آمریکا را بر بی‌اعتمادی می‌گذاریم/ تا جای ممکن راهگشایی اقتصادی ایجاد می‌کنیم
کد خبر : 1799706
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وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در توافقات گذشته، تأکید کرد: در تفاهم حاصل‌شده، مبنا را بر بی‌اعتمادی گذاشته‌ایم و در عین حال تلاش می‌کنیم تا حد امکان زمینه‌های راهگشایی اقتصادی برای کشور را فراهم کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی اظهار کرد: سابقه بدعهدی‌ها، عدم اجرای تعهدات و حتی پاره کردن توافقات از سوی طرف مقابل را پیش روی خود داریم و همه این تجربیات در ذهن ما وجود دارد.

وی افزود: بر همین اساس، روند مذاکرات و اجرای تفاهم به‌دست‌آمده را بر پایه بی‌اعتمادی و با در نظر گرفتن تجربیات گذشته تنظیم کرده‌ایم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: در عین حال تلاش می‌کنیم در این مسیر، تا آنجا که امکان دارد، برای کشور راهگشایی اقتصادی ایجاد شود.

عراقچی ادامه داد: طبیعی است که در سیاست خارجی هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهیم، اما به هیچ فرصتی نیز دل نمی‌بندیم.

 

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