وزیر امور خارجه:
اساس تفاهم با آمریکا را بر بیاعتمادی میگذاریم/ تا جای ممکن راهگشایی اقتصادی ایجاد میکنیم
وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در توافقات گذشته، تأکید کرد: در تفاهم حاصلشده، مبنا را بر بیاعتمادی گذاشتهایم و در عین حال تلاش میکنیم تا حد امکان زمینههای راهگشایی اقتصادی برای کشور را فراهم کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعباس عراقچی اظهار کرد: سابقه بدعهدیها، عدم اجرای تعهدات و حتی پاره کردن توافقات از سوی طرف مقابل را پیش روی خود داریم و همه این تجربیات در ذهن ما وجود دارد.
وی افزود: بر همین اساس، روند مذاکرات و اجرای تفاهم بهدستآمده را بر پایه بیاعتمادی و با در نظر گرفتن تجربیات گذشته تنظیم کردهایم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در عین حال تلاش میکنیم در این مسیر، تا آنجا که امکان دارد، برای کشور راهگشایی اقتصادی ایجاد شود.
عراقچی ادامه داد: طبیعی است که در سیاست خارجی هیچ فرصتی را از دست نمیدهیم، اما به هیچ فرصتی نیز دل نمیبندیم.