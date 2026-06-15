رئیس جمهور:
تفاهمنامه ایران و آمریکا، حاصل ماهها گفتوگو و پیگیریهای مستمر است
رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت: اگر همه مفاد تفاهمنامه بهدرستی عملیاتی شود، میتواند سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی شود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفتوگوهای فشرده، قریب به اتفاق اعضای شعام با متن تفاهمنامه همراهی کردند تا عزم واقعی آمریکا برای احترام به حقوق ملت ایران در عمل آزموده شود.
پزشکیان افزود : هدایتهای رهبر عالیقدر بیشترین نقش را در گنجاندن بندهای صیانت از منافع ملی ایران داشته که قدردان ایشان هستیم.
رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد :تفاهمنامه تدوین شده، حاصل ماهها گفتوگو و پیگیریهای مستمر در این زمینه است و اگر همه مفاد آن بهدرستی عملیاتی شود، میتواند سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی شود.
پزشکیان افزود: لازم میدانم از برادرانم آقایان دکتر قالیباف، عراقچی، اعضای شعام و همه کسانی که در این راه نقش داشتند تشکر کنم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است، تاکید کرد :جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینهها آماده کرده است و تمرکز دولت با یا بدون توافق ، خدمت صادقانه به مردم است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد : ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.