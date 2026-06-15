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یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایرانی مطرح کرد؛

امتیازات اقتصادی نقد در تفاهم ایران و آمریکا چیست؟

امتیازات اقتصادی نقد در تفاهم ایران و آمریکا چیست؟
کد خبر : 1799702
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یکی از امتیازات نقد در تفاهم ایران و آمریکا، دریافت مبالغ بلوکه شده است. ۱۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده در مرحله اولیه «در دسترس ایران» قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین قواعد در این تفاهم، دریافت امتیازهای نقد در مقابل روند مروری باز شدن تنگه هرمز آن‌هم تحت ترتیبات ایران است. در واقع تفاهم به شکلی تهیه شده تا هر لحظه که دشمن از اجرای تعهدات خود سرباز زد، امتیازات نقد غیرقابل بازگشت توسط ایران کسب شده باشد. یکی از این امتیازات نقد، دریافت مبالغ بلوکه شده است. ۱۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده  در مرحله اولیه «در دسترس ایران» قرار می‌گیرد. بدون این آزادسازی، مراحل بعدی تفاهم آغاز نخواهد شد. همچنین ۱۲ میلیارد دلار دیگر در طول مذاکرات و به مرور آزاد خواهد شد.

امتیاز مهم دیگر، رفع تحریم نفتی در طول دوره مذاکراتی است. آمریکا از لحظه آغاز اجرای تفاهم، تحریم‌های نفتی ایران را تعلیق می‌کند و نفت ایران برای اولین بار در سال‌های گذشته بدون هیچ‌گونه تحریمی و به صورت کاملا آزادانه به هر کشوری که ایران بخواهد فروخته خواهد شد و مبالغ حاصل از آن بدون تحریم در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. طبق برخی برآوردها، عدد حاصل از این ۶۰ روز فروش نفت، با حدود قیمت فعلی، تا ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این یعنی مجموع عایدی ایران در این شصت روز می‌تواند تا بیش از ۳۰ میلیارد دلار هم برسد.

البته اجرای تعهدات توسط آمریکا که به بدعهدی معروف است، می‌تواند با اختلال مواجه شود که ایران برای ملزم کردن طرف مقابل، کارت تنگه هرمز را در دست خواهد داشت. و هر زمان هم طرف مقابل به تعهدات عمل نکند، ایران اجرای تعهدات را متوقف خواهد کرد با این تفاوت که در فرصت اجرای تعهدات، دستاوردهای عینی و ملموس حاصل شده است. همچنین برداشته شدن محاصره دریایی که منجر به ورود کالاهای مختلف به کشور و خروج نفت خواهد شد نیز در مدت مذاکرات ۶۰ روزه اتفاق خواهد افتاد.

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