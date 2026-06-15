با اشاره به آغاز ماه محرم
قالیباف: در برابر قدرتهای بزرگ جهان پیروز خواهیم شد
رئیس مجلس با اشاره به آغاز ماه محرم گفت: به فضل الهی و با تکیه بر ایمان، وحدت و استقامت مردم، همانگونه که در آزمونهای بزرگ گذشته سربلند بودهایم، در برابر قدرتهای بزرگ جهان نیز پیروز خواهیم شد؛ چرا که وعده الهی نصرت جبهه حق و مقاومت است.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز ماه محرم به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
السَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ
فرا رسیدن ماه محرم، ماه حماسه و ایثار، ماه برافراشته ماندن پرچم آزادگی و عدالتخواهی حسینی را به همه دلدادگان مکتب اهلبیت علیهمالسلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
محرم امسال در حالی از راه میرسد که ملت بزرگ و داغدار ایران، روزهایی سخت و غمانگیز، اما پرافتخار و باشکوهی را پشت سر گذاشته و در آزمونی تاریخی، بار دیگر با تکیه بر فرهنگ عاشورا، روحیه مقاومت و ایستادگی خود را به رخ جهانیان کشیده است. حماسهآفرینی فرزندان این سرزمین در دو جنگ تحمیلی گذشته و ایستادگی شجاعانه ملت ایران در برابر دشمنان، یادآور این حقیقت است که ملتی که عاشورا دارد، در برابر هیچ قدرتی سر فرود نخواهد آورد.
شهدای عزیز این نبرد، ادامهدهندگان راه شهدای کربلا و دفاع مقدس هشتساله هستند؛ مردانی که با خون خود از عزت، امنیت و استقلال ایران اسلامی پاسداری کردند و ثابت کردند که در فرهنگ حسینی، شهادت پایان راه نیست، بلکه آغاز ماندگاری یک آرمان است.
امسال در حالی به استقبال هیئتها و مجالس عزای سیدالشهدا علیهالسلام میرویم که جای برخی عزیزان در صفوف عزاداران خالی است؛ آنان که سالهای گذشته در کنار ما «یا حسین» گفتند، اما امروز میهمان سفره کرامت اباعبدالله الحسین علیهالسلام هستند و در رأس آنان، نام ماندگار پرچمدار بزرگ اسلام، رهبر معظم انقلاب، امام شهید آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) قرار دارد، شهید والامقامی که حسینی شدن، حسینی زیستن و حسینی رفتن را به ما آموختند و پرچم نهضت عاشورا با شعار آزادی و حقطلبی را از خمینی کبیر رحمتاللهعلیه به صالح پس از خویش سپردند و ما را با داغی عظیم تنها گذاشتند. یاد شهدا و همه دلباختگان حسینی که میان ما نیستند، در هر پرچم عزا و هر اشک عاشقانه زنده خواهد ماند و ما آنچنان که رهبر انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای فرمودند تا زمانی که نفس میکشیم، خونخواه آنان خواهیم بود.
عاشورا برای ما، راه و مکتبی برای مبارزه با ظلم، دفاع از حق و پاسداری از کرامت انسان است. همانگونه که امام حسین علیهالسلام در برابر جبهه ظلم ایستاد، ملت ایران نیز با الهام از آن حماسه بزرگ، در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی مستکبران خواهد ایستاد.
به فضل الهی و با تکیه بر ایمان، وحدت و استقامت مردم، همانگونه که در آزمونهای بزرگ گذشته سربلند بودهایم، در برابر قدرتهای بزرگ جهان نیز پیروز خواهیم شد؛ چرا که وعده الهی نصرت جبهه حق و مقاومت است.
در آغاز این ماه خون و قیام، با شهیدان عزیزمان بخصوص، شهدای جنگ تحمیلی اخیر پیمان میبندیم که راهشان را ادامه دهیم و پرچم عزت و آزادگی حسینی را برافراشته نگه داریم. ملت ایران، خون پاک شهدای خود و مظلومیت امام شهیدشان را فراموش نخواهد کرد و تا تحقق عدالت و پیروزی حق بر باطل، در این مسیر استوار خواهد ماند.»