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دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس با وزیر امور خارجه

دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1799643
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​رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و کمیته دیپلماسی اقتصادی به ریاست شمس‌الدین حسینی و منوچهر متکی، عصر امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و تعدادی از معاونین و مدیران این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل مرتبط با دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، راهکارهای گسترش صادرات غیرنفتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی استانی و دیپلماسی اقتصادی برای حمایت از اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه در این نشست مشترک با تشریح اقدامات و برنامه‌های دستگاه دیپلماسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق اهداف اقتصادی کشور و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید کرد

حاضران همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان مجلس و وزارت امور خارجه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، تسهیل روابط تجاری با کشورهای منطقه و استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی تأکید کردند.

 

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