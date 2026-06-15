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معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

منافع ملی ایران با قدرت تأمین خواهد شد / دولت در کنار فعالان اقتصادی ایستاده است

منافع ملی ایران با قدرت تأمین خواهد شد / دولت در کنار فعالان اقتصادی ایستاده است
کد خبر : 1799634
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معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط اخیر کشور، تأکید کرد که دولت با قدرت از آنان حمایت خواهد کرد و با اشاره به روند دیپلماسی کشور، گفت که همه منافع ملی ایران با اتکا به انسجام ملی و در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده تأمین خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی در شرایط اخیر کشور اظهار کرد: فرماندهان اقتصادی و سرداران تولید کشور در دوران جنگ دولت را تنها نگذاشتند و همچنان در کنار دولت هستند.

وی افزود: ما نیز همان‌گونه که در این مدت در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان بوده‌ایم، همچنان از آنان حمایت خواهیم کرد. این فعالان اقتصادی را سرداران تولید و سازندگی کشور می‌دانیم و با قدرت از آنان پشتیبانی می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پس از این پیروزی بزرگ نظامی و سیاسی، در عرصه اقتصاد نیز به دستاوردها و پیروزی‌های بزرگی خواهیم رسید.

قائم‌پناه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و اینکه آیا در توافق اخیر درباره آزادسازی این منابع گفت‌وگویی انجام شده است، گفت: دیپلماسی شکل‌گرفته با تدبیر رئیس‌جمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی و با تأییدات مقام معظم رهبری پیش می‌رود و معتقدم همه منافع ملی ایران با قدرت تأمین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این موفقیت مدیون دو عامل مهم، یعنی انسجام و تاب‌آوری مردم و همچنین قدرت دفاعی و نظامی رزمندگان ایران است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مواضع رژیم صهیونیستی نسبت به توافق اخیر اظهار کرد: نتیجه تهدیدها، حملات و هجمه‌های گسترده علیه ایران این شد که طرف مقابل ناچار به تسلیم شد.

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