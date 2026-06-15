منافع ملی ایران با قدرت تأمین خواهد شد / دولت در کنار فعالان اقتصادی ایستاده است

وی افزود: ما نیز همان‌گونه که در این مدت در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان بوده‌ایم، همچنان از آنان حمایت خواهیم کرد. این فعالان اقتصادی را سرداران تولید و سازندگی کشور می‌دانیم و با قدرت از آنان پشتیبانی می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پس از این پیروزی بزرگ نظامی و سیاسی، در عرصه اقتصاد نیز به دستاوردها و پیروزی‌های بزرگی خواهیم رسید.

قائم‌پناه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و اینکه آیا در توافق اخیر درباره آزادسازی این منابع گفت‌وگویی انجام شده است، گفت: دیپلماسی شکل‌گرفته با تدبیر رئیس‌جمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی و با تأییدات مقام معظم رهبری پیش می‌رود و معتقدم همه منافع ملی ایران با قدرت تأمین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این موفقیت مدیون دو عامل مهم، یعنی انسجام و تاب‌آوری مردم و همچنین قدرت دفاعی و نظامی رزمندگان ایران است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مواضع رژیم صهیونیستی نسبت به توافق اخیر اظهار کرد: نتیجه تهدیدها، حملات و هجمه‌های گسترده علیه ایران این شد که طرف مقابل ناچار به تسلیم شد.