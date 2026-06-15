به گزارش ایلنا،سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا در پیامی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملت‌های مظلوم به پیروزی رسید.

وی در ادامه این پیام تاکید کرده است: آفرین بر ملت امام حسینی ایران و مقاومت منطقه‌ای قهرمان که در آستانه محرم حسینی اثبات کردند هیهات من الذله یعنی چه و واقعاً خون بر شمشیر پیروز است.

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