سردار قاآنی:
مقاومت از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم، به پیروزی رسید
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا،سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا در پیامی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم به پیروزی رسید.
وی در ادامه این پیام تاکید کرده است: آفرین بر ملت امام حسینی ایران و مقاومت منطقهای قهرمان که در آستانه محرم حسینی اثبات کردند هیهات من الذله یعنی چه و واقعاً خون بر شمشیر پیروز است.