در بیانیه حزب تمدن اسلامی مطرح شد؛
دیپلماسی عزتمندانه، امتداد اقتدار میدان است
حزب تمدن اسلامی در بیانیهای با تأکید بر حمایت از روند مذاکرات و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از مذاکرهکنندگان را حمایت از منافع، امنیت و عزت ملی دانست و بر نقش تعیینکننده وحدت و حضور مردم در تقویت اقتدار ایران در عرصههای بینالمللی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حزب تمدن اسلامی بیانیه ای را به مناسبت مذاکرات و فرایند دیپلماسی در احقاق حقوق ملت ایران صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است؛
ملت بزرگ ایران،
در روزهایی که چشم بسیاری از ملتها به ایران دوخته شده است، فرزندان این سرزمین در عرصه دیپلماسی، مسئولیتی خطیر و تاریخی بر عهده دارند. آنان با اتکا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، پشتوانه عظیم ملت ایران و اقتدار همهجانبه جمهوری اسلامی، در حال دفاع از حقوق ملتی هستند که هرگز در برابر زور، تهدید و تحمیل سر خم نکرده است.
ما بر این باوریم که دیپلماسی عزتمندانه، امتداد همان اقتداری است که ایران اسلامی در همه میدانها به نمایش گذاشته است. مذاکره از موضع قدرت، نشانه اعتماد به نفس یک ملت بزرگ است؛ ملتی که به تواناییهای خود ایمان دارد و از دفاع هوشمندانه از منافع ملی در هیچ عرصهای هراس ندارد. حمایت از مذاکرهکنندگان کشور، حمایت از منافع ملی، امنیت ملی، عزت ملی و آینده ایران است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، قدرت واقعی ایران را باید در اراده ملت ایران جستوجو کرد. بیش از یکصد شب است که با حضور پرشور مردم در اجتماعات و گردهماییهای مردمی رنگ دیگری به خود گرفته است. این حضور ماندگار، صرفاً یک تجمع نیست؛ تجلی روح بیدار یک ملت، نمایش وحدت ملی و انعکاس عشق بیپایان ایرانیان به استقلال، آزادی، عزت و سربلندی وطن است.
این صحنههای باشکوه، هر شب پیامی روشن به جهان مخابره میکند؛ ایران تنها نیست. پشت سر هر دیپلمات ایرانی، پشت سر هر مدافع منافع ملی و پشت سر هر خادم این کشور، ملتی ایستاده است که هزاران سال تاریخ، فرهنگ، تمدن و افتخار را بر دوش میکشد. ملتی که در سختترین آزمونها ایستادگی را برگزیده و نشان داده است که سرنوشت خود را با اراده خویش رقم میزند.
آنچه امروز در خیابانهای ایران دیده میشود، فقط حضور مردم نیست؛ تبلور عزم پولادین ملتی است که استقلال خود را پاس میدارد، عزت خود را حفظ میکند و اجازه نمیدهد هیچ قدرتی آینده این سرزمین را برای او تعیین کند. این حضور پرشکوه، بزرگترین پشتوانه فرزندان ایران در همه میدانها، از عرصه دفاع و امنیت گرفته تا میدان دیپلماسی و مذاکرات بینالمللی است.
ما باور داریم کشوری که چنین ملتی دارد، از مذاکره نمیترسد؛ زیرا از موضع ضعف سخن نمیگوید. ایران با تکیه بر قدرت مردم، اقتدار ملی، توانمندیهای علمی، اقتصادی و دفاعی خود، میتواند همزمان مقتدرانه مقاومت کند و هوشمندانه مذاکره نماید. این دو نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگرند.
امروز زمان همدلی، اعتماد و پشتیبانی از فرزندان این ملت در عرصه مذاکرات است. هر موفقیتی در این مسیر، موفقیت ایران است و هر تضعیف و تخریب بیدلیل، ناخواسته امید دشمنان این سرزمین را افزایش میدهد.
ایران بزرگ، با ملت بزرگ خود، بار دیگر نشان خواهد داد که میتوان مستقل بود، مقتدر بود، عزتمند بود و در عین حال با حکمت و تدبیر از حقوق ملت دفاع کرد.
ما با افتخار از تلاشهای عزتمندانه مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنیم و اطمینان داریم همان ملتی که پرچم ایران را در بلندترین قلههای افتخار برافراشته نگاه داشته است، این بار نیز با وحدت، بصیرت و ایستادگی، فصل دیگری از سربلندی ایران را رقم خواهد زد.