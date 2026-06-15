آیت الله نوری همدانی:
در این شرایط، از حرکتی که وحدت را تضعیف میکند پرهیز شود
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید با صدور پیامی به مناسبت ماه محرم الحرام تصریح کرد: لازم است شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد و خدای ناکرده بر طبل اختلاف کوبیده نشود و از هرگونه گفتار، رفتار و اقدامی که موجب تضعیف وحدت، همدلی و انسجام ملی گردد، پرهیز شود.
به گزارش ایلنا، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با صدور پیامی به مناسبت ماه محرم الحرام و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) تصریح کرد: لازم است شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد و خدای ناکرده بر طبل اختلاف کوبیده نشود و از هرگونه گفتار، رفتار و اقدامی که موجب تضعیف وحدت، همدلی و انسجام ملی گردد، پرهیز شود.
متن پیام این مرجع تقلید به این شرح است:
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَیٰ، وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلَیٰ خاتَمِ الرُّسُلِ وَ هادِی السُّبُلِ، سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنا أَبِی الْقاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ الْهُداةِ الْمَهْدِیِّینَ، سِیَّما مَوْلانا الْحُجَّةِ الثّانِی عَشَرَ الْإِمامِ الْمَهْدِیِّ الْمُنْتَظَرِ وَ اللَّعْنُ عَلَیٰ أَعْدائِهِمُ الضَّالِّینَ الْمُضِلِّینَ.
در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) قرار داریم. بیتردید در اقامه و تعظیم شعائر حسینی نباید هیچگونه کوتاهی صورت گیرد و هیچ برنامه و مناسبتی نباید عزای سیدالشهداء (علیهالسلام) را تحتالشعاع قرار دهد؛ بلکه همه امور باید در مسیر تعظیم شعائر الهی و ترویج فرهنگ عاشورا قرار گیرد.
مبلغان محترم و مادحان گرامی این حقیقت را همواره مدنظر داشته باشند که محور عالم هستی حضرات معصومین (علیهمالسلام) هستند و هیچ شخصیتی با این خاندان نورانی قابل قیاس نیست؛ چنانکه در روایت شریف آمده است: «لا یُقاسُ بآلِ مُحمدٍ (صلیالله علیه و آله) مِن هذه الأمة أحد».
براین اساس، شایسته است مساجد، حسینیهها، هیئتهای مذهبی و تمامی مراکز و مجامع دینی، ضمن اهتمام به برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری، از تبیین احکام شرعی، معارف اعتقادی و پاسخگویی به شبهات نیز غفلت نورزند و این ایام را با شور و شعور حسینی گرامی بدارند.
همچنین لازم است شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ خدای ناکرده بر طبل اختلاف کوبیده نشود و از هرگونه گفتار، رفتار و اقدامی که موجب تضعیف وحدت، همدلی و انسجام ملی گردد، پرهیز شود.
مردم و مسئولان باید از هر گفتار و رفتاری که موجب سلب اعتماد عمومی گردد پرهیز نمایند. مسئولان با مردم صادقانه سخن بگویند و مردم نیز با حفظ هوشیاری، فریب توطئه دشمنان را نخورند؛ چرا که یکی از مهمترین اهداف دشمن، ایجاد فاصله و بیاعتمادی میان مردم و مسئولان است.
آخرین مطلب، در رأس نظام اسلامی، ولایت فقیه قرار دارد که باید در نهایت از تصمیم ایشان تبعیت شود.
در تمامی مراسمها یاد و خاطره رهبر شهید و تمامی شهدای مدافع ایران اسلامی گرامی داشته شود و مردم به پاسداری از انقلاب اسلامی، که ریشه در فرهنگ عاشورا و نهضت سیدالشهداء (علیهالسلام) دارد، تشویق و ترغیب گردند.
انشاءالله خداوند متعال به برکت حضرات معصومین (علیهمالسلام)، این کشور و ملت شریف ایران را از جمیع خطرات و آسیبها محفوظ و مصون بدارد.