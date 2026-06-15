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ابطحی:

روزهای پس از توافق باید مراقب ترور، فساد و تفرقه باشیم

روزهای پس از توافق باید مراقب ترور، فساد و تفرقه باشیم
کد خبر : 1799516
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یک فعال سیاسی با اشاره به شرایط پس از توافق، بر ضرورت حفاظت از مسئولان کلیدی، تشدید نظارت‌های مالی برای جلوگیری از فساد، حفظ وحدت اجتماعی و مقابله با تندروی‌ها تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی صداوسیما در کاهش شکاف‌ها و پرهیز از تفرقه شد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی ابطحی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در این روزهای بعد توافق باید مراقب چند چیزبود:

حفاظت بیشتر از مسئولان کلیدی برای جلوگیری از تروراز داخل. شاید نقش مجاهدین خلق پر رنگ شود. اسراییل مملو از کینه است

مراقبت شدید مالی و نظارت براینکه اختلاسی اتفاق نیفتد =حفظ وحدت اجتماعی و تاکید بر تبعیت از رهبری و مقابله با تندروی ها.

پیجاندن فرمان صدا وسیما به سمت دوری از تفرقه.

 

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