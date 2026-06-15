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سیاسی



سیاست داخلی ۲۵ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱:۰۰

ابطحی:

روزهای پس از توافق باید مراقب ترور، فساد و تفرقه باشیم

یک فعال سیاسی با اشاره به شرایط پس از توافق، بر ضرورت حفاظت از مسئولان کلیدی، تشدید نظارت‌های مالی برای جلوگیری از فساد، حفظ وحدت اجتماعی و مقابله با تندروی‌ها تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی صداوسیما در کاهش شکاف‌ها و پرهیز از تفرقه شد.