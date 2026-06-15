به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ آیین افتتاح هفدهمین کلینیک درمان زخم در مرکز خدمات جامع سلامت «ثامن الحجج» جعفرآباد با حضور مهدیه بختیاری مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما و جمعی از مدیران صنعت هسته‌ای، رضا حدادی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه رفسنجان و خیرین و مسئولان محلی برگزار شد.

در این مرکز، فرآیند درمان زخم‌ها با بهره‌گیری از روش‌های نوین علمی و با تکیه بر فناوری پلاسمای سرد انجام می‌شود.

گفتنی است دستگاه‌های مورد استفاده در این کلینیک دارای جدیدترین فناوری‌های روز دنیا است که با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران تامین و راه‌اندازی شده‌اند.

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