بهرهبرداری از هفدهمین کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در رفسنجان
آیین بهرهبرداری از هفدهمین کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در جعفرآباد رفسنجان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ آیین افتتاح هفدهمین کلینیک درمان زخم در مرکز خدمات جامع سلامت «ثامن الحجج» جعفرآباد با حضور مهدیه بختیاری مدیرعامل شرکت دانشبنیان توسعه فناوری پلاسما و جمعی از مدیران صنعت هستهای، رضا حدادی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه رفسنجان و خیرین و مسئولان محلی برگزار شد.
در این مرکز، فرآیند درمان زخمها با بهرهگیری از روشهای نوین علمی و با تکیه بر فناوری پلاسمای سرد انجام میشود.
گفتنی است دستگاههای مورد استفاده در این کلینیک دارای جدیدترین فناوریهای روز دنیا است که با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران تامین و راهاندازی شدهاند.