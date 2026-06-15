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مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما:

بهره‌مندی ۱۰ هزار بیمار از خدمات پلاسمای سرد در کشور/ ارایه خدمات پلاسمای سرد مشمول تعرفه‌های بیمه‌ای شد

بهره‌مندی ۱۰ هزار بیمار از خدمات پلاسمای سرد در کشور/ ارایه خدمات پلاسمای سرد مشمول تعرفه‌های بیمه‌ای شد
کد خبر : 1799506
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مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما اظهار کرد: در سال‌های اخیر 10 هزار بیمار از خدمات فناوری پلاسمای سرد در درمان زخم‌های مزمن در سراسر کشور بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ مهدیه بختیاری در آیین افتتاح و بهره‌برداری از هفدهمین کلینیک درمان زخم در مرکز خدمات جامع سلامت «ثامن الحجج» جعفرآباد شهرستان رفسنجان گفت: امروز به حمدالله هفدمین کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در شهرستان رفسنجان افتتاح شد.

وی تاکید کرد: از فناوری پلاسمای سرد علاوه بر درمان زخم‌های مزمن دیابتی برای درمان سرطان و جلوگیری از عود مجدد آن استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه متولی تولید و توسعه فناوری‌های نوین نظیر پلاسما و رادیوداروها در کشور، سازمان انرژی اتمی ایران است؛ تصریح کرد: فناوری پلاسما سرریز دانش هسته‌ای محسوب می‌شود؛ دانشی که حق ما است زیرا حق ما برخورداری از سلامتی و بهداشت جسم و روان است که این مهم با استفاده از فناوری پلاسما و یا رادیوداروها در درمان و پیشگیری از برخی بیماری‌ها محقق می‌شود.

بختیاری عنوان کرد: در سال‌های اخیر 10 هزار بیمار از خدمات فناوری پلاسمای سرد در درمان زخم‌های مزمن در سراسر کشور بهره‌مند شده‌اند و باید در نظر داشت که این همان دانش و فناوری هسته‌ای است که مردم باید از خدمات آن در زندگی خویش بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما خاطرنشان کرد: خوشبختانه به لطف پروردگار و با پیگیری‌های انجام شده از 2 ماه پیش تاکنون خدمات درمان زخم با استفاده از فناوری پلاسما شامل تعرفه‌های بیمه شده است و این مساله کمک بزرگی برای مردم شریف ایران است تا هرچه بهتر بتوانند از خدمات درمانی فناوری پلاسمای سرد استفاده کنند.

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