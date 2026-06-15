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ظهوریان:

ایران در برابر ائتلاف قدرت‌ها ایستاد و سربلند بیرون آمد

ایران در برابر ائتلاف قدرت‌ها ایستاد و سربلند بیرون آمد
کد خبر : 1799503
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یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: محتوای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا هر چه که باشد، ایران بعد از جنگ به طور حتم هم از لحاظ قدرت سخت و هم قدرت نرم قوی‌تر و مقتدرتر از پیش از آن است

به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت:

محتوای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا هر چه که باشد، ایران بعد از جنگ به طور حتم هم از لحاظ قدرت سخت و هم قدرت نرم قوی‌تر و مقتدرتر از پیش از آن است. ایران در جنگی نابرابر در مقابل دو قدرت هسته‌ای و هفت قدرت منطقه‌ای ایستاد و سربلند بیرون آمد و همه دنیا (حتی معارضان داخلی جمهوری اسلامی) فهمیدند جمهوری اسلامی نظامی پایدار است. ادراکی که قبل جنگ خلاف آن وجود داشت.

 

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