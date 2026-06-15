جزئیات برخی تغییرات لحظه آخری در متن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا، پس از عقب نشینی های مهم آمریکا در مذکرات و رفع اختلافات در متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که به صورت فشرده و با حضور میانجی در جریان بود، این متن که به تایید نهادهای ذیربط رسیده است، نهایی شد.

در جریان دور آخر مذاکرات تدوین متن که با حضور میانجی میان ایران و آمریکا انجام، آمریکایی ها عقب نشینی های موثر کرده و اعلام کردند که محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله پس از نهایی شدن متن به صورت کامل رفع خواهد شد.

همچنین تنگه هرمز با ترتیباتی که ایران اتخاد خواهد کرد بازگشایی می شود و نحوه اداره تردد در تنگه هرمز و شیوه ارائه خدمات دریایی و دریافت هزینه های مربوط به آن به جمهوری اسلامی ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی تنگه محول شد.

اضافه شدن احترام به حاکمیت و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی لبنان، دیگر تغییر مهم در متن است که براساس آن مناطقی که رژیم تصرف کرده به عنوان مناطق اشغالی شناسایی می شود و باید عقب نشینی کند.

قرار است متن طی روزهای آینده به امضای دو طرف برسد.

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