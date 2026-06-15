خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موسی احمدی مطرح کرد:

انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بدون تغییر در قیمت است

انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بدون تغییر در قیمت است
کد خبر : 1799473
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اجرای آزمایشی انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی از تیرماه، گفت:با اجرای این مصوبه، هیچ تغییری درمیزان سهمیه و قیمت سوخت ایجاد نخواهد شد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام موسی احمدی با اشاره به  مصوبه  انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت بانکی صاحبان خودروها، گفت: این طرح  از ابتدای تیرماه به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.

وی افزود: از ابتدای تیرماه چند جایگاه سوخت به صورت آزمایشی مشمول اجرای این طرح می‌شوند و پس از رفع ایرادات و اشکالات طرح،درعرصه استانی و کشوری اجرایی خواهد شد.

‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: این کار با هدف شفافیت بیشتر و با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور انجام می‌شود و کمک قابل توجهی به این امر خواهد داشت.

‌احمدی خاطرنشان کرد: انتقال سهمیه سوخت خودروها از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو هیچ تغییری درمیزان سهمیه و قیمت سوخت ایجاد نخواهد کرد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی