موسی احمدی مطرح کرد:
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بدون تغییر در قیمت است
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اجرای آزمایشی انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی از تیرماه، گفت:با اجرای این مصوبه، هیچ تغییری درمیزان سهمیه و قیمت سوخت ایجاد نخواهد شد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام موسی احمدی با اشاره به مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارتهای سوخت به کارت بانکی صاحبان خودروها، گفت: این طرح از ابتدای تیرماه به صورت آزمایشی اجرایی میشود.
وی افزود: از ابتدای تیرماه چند جایگاه سوخت به صورت آزمایشی مشمول اجرای این طرح میشوند و پس از رفع ایرادات و اشکالات طرح،درعرصه استانی و کشوری اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: این کار با هدف شفافیت بیشتر و با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور انجام میشود و کمک قابل توجهی به این امر خواهد داشت.
احمدی خاطرنشان کرد: انتقال سهمیه سوخت خودروها از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو هیچ تغییری درمیزان سهمیه و قیمت سوخت ایجاد نخواهد کرد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.