انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بدون تغییر در قیمت است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام موسی احمدی با اشاره به مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت بانکی صاحبان خودروها، گفت: این طرح از ابتدای تیرماه به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.

وی افزود: از ابتدای تیرماه چند جایگاه سوخت به صورت آزمایشی مشمول اجرای این طرح می‌شوند و پس از رفع ایرادات و اشکالات طرح،درعرصه استانی و کشوری اجرایی خواهد شد.

‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: این کار با هدف شفافیت بیشتر و با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور انجام می‌شود و کمک قابل توجهی به این امر خواهد داشت.

‌احمدی خاطرنشان کرد: انتقال سهمیه سوخت خودروها از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو هیچ تغییری درمیزان سهمیه و قیمت سوخت ایجاد نخواهد کرد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

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