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قوه قضاییه: پلمب یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی

قوه قضاییه: پلمب یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی
کد خبر : 1799439
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قوه قضاییه اعلام کرد: یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی با دستور قضایی پلمب شد.

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار تصاویر مغایر قانون از یک کافه در شمال تهران دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.

با ورود دادستانی تهران، برای مدیران این کافه پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مقام قضایی، این واحد صنفی پلمب شد.

دادستانی تهران هشدار داد برخورد با مراکزی که از رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود.

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