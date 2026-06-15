به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه ،با اقدامات قاطع قضایی و پیگیری مجدانه دادستانی تهران، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری در غرب پایتخت کشف و در دستور کار رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

در این پرونده با جعل وقف‌نامه، اسناد رسمی و سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌ها، منجر به تصرف غیرقانونی اراضی در منطقه فرحزاد شده است که از نظر ارزش ریالی یکی از بزرگترین پرونده های زمین خواری کشور محسوب می شود.

اطلاعات این پرونده طی ساعات آتی منتشر می‌شود.

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