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سیاسی



دولت ۲۵ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹:۲۳

طباطبایی:

قدر همبستگی و وحدت را باید دانست

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور با تأکید بر اینکه عزت و پیروزی امروز ایران در عرصه بین‌المللی حاصل خون پاک شهدا، رشادت رزمندگان، حضور آگاهانه مردم، تلاش دولتمردان و مجاهدت دستگاه دیپلماسی است، گفت: حفظ همبستگی و وحدت ملی مهم‌ترین سرمایه کشور و رمز دستیابی به پیروزی‌ها و موفقیت‌های آینده خواهد بود.