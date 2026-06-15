طباطبایی:
قدر همبستگی و وحدت را باید دانست
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور با تأکید بر اینکه عزت و پیروزی امروز ایران در عرصه بینالمللی حاصل خون پاک شهدا، رشادت رزمندگان، حضور آگاهانه مردم، تلاش دولتمردان و مجاهدت دستگاه دیپلماسی است، گفت: حفظ همبستگی و وحدت ملی مهمترین سرمایه کشور و رمز دستیابی به پیروزیها و موفقیتهای آینده خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
عزت امروز ایران و پیروزی بزرگ و درخشانی که در عرصه بینالمللی بهدستآمده است به برکت خون پاک قائد شهید، رشادت رزمندگان اسلام، حضور حماسی مردم انقلابی، سختکوشی دولتمردان و مجاهدت مردان صحنه دیپلماسی بوده است.
قدر این همبستگی و وحدت را باید دانست که رمز نصر و ظفرهای پیش روست.