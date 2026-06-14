به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه ایکس نوشت: در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد، اما در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم. البته منظور از مردم، همه مردم ایران هستند، نه یک جریان یا گروه خاص.

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