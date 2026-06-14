بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف و حاضر در صحنه ایران اسلامی و مسئولان محترم کشور



اینک که خبرهای متفاوتی ازمذاکرات و توافق نامه احتمالی شنیده می شود لازم می دانیم به عنوان خادمان ملت نکاتی را تقدیم کنیم.



۱. مطابق بیان امام شهید رضوان الله علیه در موضوع مذاکرات با دشمن امر محرمانه و مخفی وجود ندارد و مصداق همدلی با مردم اطلاع رسانی شفاف مسئولان در این زمینه است.

۲. فصل الخطاب در این موضوع،‌ تدابیر رهبر معظم انقلاب مدظله العالی و خطوط قرمز و چارچوب مشخص شده از جانب ایشان است.

۳. هرگونه عدول از این خطوط قرمز اقدامی نامشروع و غیر قابل پذیرش است و با عکس العمل ملت مواجه خواهد شد.

۴. باتوجه به اقدامات خصمانه و تجاوزهای مکرر دشمن غدّار به ویژه اقدام جنگی در محاصره دریایی و تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان،‌وضعیت رویارویی با دشمن کماکان در وضیعت جنگی است و مفهومی به نام آتش بس عملاً معنا ندارد.

۵. با ملاحظه اقدامات دشمن اقدامات متقابل به ویژه در پاسخ به محاصره دریایی ضروری است.

۶. مطابق چارچوب تعریف شده توسط رهبری معظم تعیین متجاوز و مجازات آن و اخذ غرامت جنایات و خسارات وارده و مدیریت تنگه هرمز به عنوان حق غیر قابل اغماض ملت ایران و عدم گفتگو در باب حق مسلم هسته‌ای کشور نباید به هیچ بهانه‌ای نادیده گرفته شود.

۷. مردم حاضر در صحنه که همه سختی‌ها و تحریم‌ها را به جان خریده‌اند به هیچ وجه حاضر نیستند که عزت ملی و شرافت تاریخی آنها زیر سئوال برود و نتایج جهاد درخشان رزمندگان و خون پاک شهیدان آسیب ببیند از این رو تا دستیابی به نتیجه نهایی و اهداف تعریف شده نظام و ناامیدی کامل دشمن و احقاق حقوق ملت ایران ساکت نخواهند نشست و هیچ گونه اهمال و سستی را در این زمینه تحمل نخواهند کرد.

۸. ضمن تشکر از زحمات و خدمات مسئولان محترم،‌ انتظار می رود که در این قیام للّه پشت سر رهبری و در کنار مردم قدم برداشته و نسبت به تحقق و اجرای رهنمودها و اوامر مقام ولایت لحظه ای تردید و تأمل نداشته باشند و از هرگونه عقب نشینی در مقابل دشمن پرهیز کنند.

۹. ملت مبعوث و ولایتمدار همچون گذشته، ضمن پافشاری بر اتحاد مقدس و حضور باشکوه در تجمعات شبانه، در همۀ مراحل تابع فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) هستند.



سلامت و عزت روز افزون رهبری عظیم الشأن امت و پیروزی ملت سرافراز ایران اسلامی را از خدای بزرگ مسألت داریم.

حضرات آیات و حجج اسلام:

۱. سیداحمد علم‌الهدی؛ نمایندۀ مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری

۲. محسن اراکی؛ نمایندۀ مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری

۳. محمود رجبی؛ نمایندۀ مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری

۴. عباس کعبی؛ نمایندۀ مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

۵. سیدمحمدمهدی میرباقری؛ نمایندۀ مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری

۶. محمود عبداللهی؛ عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه

۷. سیدحسن عاملی؛ نمایندۀ مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری

۸. علی عباسی؛ نمایندۀ مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری

۹. مولوی عبدالرحمن عارفی؛ نمایندۀ مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری

۱۰. سیدعبدالرحیم توکل؛ نمایندۀ مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری

۱۱. حسن عالمی؛ نمایندۀ مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری

۱۲. سیدیدالله یزدان‌پناه؛ استاد حوزه علمیه

۱۳. حسین مظفری؛ نمایندۀ مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری

۱۴. رسول فلاحتی؛ نمایندۀ مردم استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری

۱۵. محمدباقر محمدی لائینی؛ نمایندۀ مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری

۱۶. ماموستا اقبال بهمنی؛ نمایندۀ مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری

۱۷. غلامرضا فیاضی؛ نمایندۀ مردم استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری

۱۸. محسن حیدری آل‌کثیر؛ نمایندۀ مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

۱۹. قربانعلی دری نجف‌آبادی؛ نمایندۀ مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری

۲۰. سیدباقر سیدی بنابی؛ نمایندۀ مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری

۲۱. سیدابوالحسن مهدوی‌نیا؛ نمایندۀ مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری

۲۲. عبدالجواد ابراهیمی‌فر؛ نمایندۀ مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری

۲۳. حسین صفری؛ نمایندۀ مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری

۲۴. مولوی علی‌احمد سلامی؛ نمایندۀ مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری

۲۵. ماموستا فائق رستمی؛ نمایندۀ مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری

: ۲۶. کمال آخوند غراوی؛ نمایندۀ مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری

٢٧. لطف‌الله دژکام؛ نمایندۀ مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری

٢٨. امان‌الله علیمرادی؛ نمایندۀ مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری

۲۹. عبدالله کیوانی هفشجانی؛ نمایندۀ مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری

۳۰. محمدحسین بیاتی؛ نمایندۀ مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری

۳۱. جواد جعفری؛ نمایندۀ مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری

۳۲. جواد حاجی‌زاده؛ نمایندۀ مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری

۳۳. عسکر دیرباز؛ نمایندۀ مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری

۳۴. سعید صلح میرزایی؛ نمایندۀ مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری