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سردار موسوی:

گوش به فرمان ولایت باشیم

گوش به فرمان ولایت باشیم
کد خبر : 1798995
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فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقب‌تر، بلکه همراه با ولی خویش باشید.

به گزارش ایلنا، در آیین رونمایی از مجموعه «آسمان‌دارها» که در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد، حجت‌الاسلام نادری، معاون روابط عمومی نیروی هوافضا، پیام سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضا را قرائت کرد.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بصیر و غیور که در خونخواهی امام شهید مبعوث گشتید و در راه تحقق ارمانهای بلند انقلاب اسلامی و اقتدار و سرافرازی ایران عزیز، با امام حاضر عهدی تازه بستید، هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن تبعیت کردن است. پس نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقبتر، بلکه همراه با ولی خویش باشید. درست در مسیری که امام خمینی کبیر رحمه الله علیه فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما اسیب نرسد.

گوش به فرمان ولایت بوده و از هر کلامی که اتحاد مقدس شما را به خطر می‌اندازد دوری نمایید.

سرباز ولایت و جانفدای ملت
سید مجید موسوی»

 

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