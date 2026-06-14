«این روزها از مهمترین ایام تاریخ معاصر است. کشور برای سربلندی و عزت در آستانه تفاهم نیاز به حمایت همه‌جانبه و از سوی همه اقشار و جناح‌ها از تصمیمات مسئولان دارد. مسئولانی که از ولی فقیه و از صدر تا ذیل، دلسوزانه در برابر دشمن، در حال رسیدن به تفاهم هستند و باید پشتگرم به مردمی باشند که در طول این مدت در همه جبهه‌ها مقاومت کردند.

فعلاً همه اختلافات‌ را به خاطر مردم باید متوقف کنیم. شیطان همیشه در لحظات آخر دخالت می‌کند. همه می‌دانند اصلی‌ترین مخالف این تفاهم اسرائیل است. اسرائیلی نباشیم.»