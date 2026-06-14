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ابطحی:

همه می‌دانند اصلی‌ترین مخالف این تفاهم اسرائیل است، اسرائیلی نباشیم

همه می‌دانند اصلی‌ترین مخالف این تفاهم اسرائیل است، اسرائیلی نباشیم
کد خبر : 1798994
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عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه فعلاً همه اختلافات‌ را به خاطر مردم باید متوقف کنیم، تصریح کرد: شیطان همیشه در لحظات آخر دخالت می‌کند. همه می‌دانند اصلی‌ترین مخالف این تفاهم اسرائیل است. اسرائیلی نباشیم.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی ابطحی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«این روزها از مهمترین ایام تاریخ معاصر است. کشور برای سربلندی و عزت در آستانه تفاهم نیاز به حمایت همه‌جانبه و از سوی همه اقشار و جناح‌ها از تصمیمات مسئولان دارد. مسئولانی که از ولی فقیه و از صدر تا ذیل، دلسوزانه در برابر دشمن، در حال رسیدن به تفاهم هستند و باید پشتگرم به مردمی باشند که در طول این مدت در همه جبهه‌ها مقاومت کردند.

فعلاً همه اختلافات‌ را به خاطر مردم باید متوقف کنیم. شیطان همیشه در لحظات آخر دخالت می‌کند. همه می‌دانند اصلی‌ترین مخالف این تفاهم اسرائیل است. اسرائیلی نباشیم.»

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