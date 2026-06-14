آمادگی پایتخت برای میزبانی شایسته از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
فرماندار تهران گفت: پایتخت در حال آماده شدن برای میزبانی از خیل عظیم عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از سراسر کشور و میهمانان بینالمللی برای برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب است.
به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در جلسه کمیته تخصصی زیرساخت با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: پایتخت جمهوری اسلامی ایران در حال آماده شدن برای میزبانی از خیل عظیم عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از سراسر کشور و میهمانان بینالمللی است و تمامی دستگاهها باید با حداکثر ظرفیت در خدمترسانی به مردم و زائران این مراسم تاریخی مشارکت کنند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاههای اجرایی و خدماترسان در مدیریت بحرانهای اخیر، اظهار کرد: تمامی دستگاههایی که در مقاطع حساس و شرایط ویژه از جمله بحرانهای امنیتی، حوادث مختلف و جنگ تحمیلی اخیر در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور داشتند، کارنامهای ارزشمند از خود به جای گذاشتند و شایسته تقدیر هستند.
خوش اقبال با اشاره به در پیش بودن مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: از هماکنون تمامی کمیتههای تخصصی و دستگاههای ذیربط فعالیت خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم آغاز کردهاند و جلسات هماهنگی به صورت مستمر در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود تا تمامی زیرساختها و الزامات لازم برای میزبانی مناسب از مردم فراهم شود.
فرماندار تهران با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارد، تصریح کرد: پیشبینی میشود جمعیت بسیار گستردهای از اقصی نقاط کشور و همچنین میهمانانی از کشورهای اسلامی و آزادیخواهان جهان برای شرکت در این مراسم معنوی و تاریخی در تهران حضور پیدا کنند. از این رو مسئولیت دستگاههای اجرایی و خدماترسان در تأمین رفاه، امنیت، خدمات شهری و زیرساختهای مورد نیاز بسیار سنگین و تعیینکننده است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی گفت: موفقیت در برگزاری این مراسم بزرگ ملی و بینالمللی نیازمند بسیج تمامی امکانات، ظرفیتها و منابع موجود است و انتظار میرود دستگاههای خدماترسان با حداکثر آمادگی در کنار ستاد برگزاری مراسم حضور داشته باشند تا زمینه حضور باشکوه مردم فراهم شود.
معاون استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و منابع حیاتی اظهار کرد: بررسیها و گزارشهای موجود نشان میدهد که در ماههای پیشرو در حوزه تأمین آب، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی با چالشهایی مواجه خواهیم بود و عبور موفق از این شرایط نیازمند مشارکت همگانی و مدیریت دقیق مصرف است.
خوشاقبال با قدردانی از همکاری شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف و همراهی با دستگاههای اجرایی اظهار کرد: انتظار میرود این همکاری ارزشمند در ماههای آینده نیز استمرار داشته باشد تا بتوانیم ضمن تأمین پایدار خدمات، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم.