کمیته ویژه ساماندهی مصرف و توزیع نان تشکیل شد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست این کمیسیون درباره وضعیت نان، از تشکیل کمیتهای ویژه با مشارکت چهار وزارتخانه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تشریح نشست ظهر امروز (یکشنبه ۲۴ خردادماه) این کمیسیون در خصوص تامین و توزیع آرد، با بیان اینکه نان یکی از مهمترین اقلام مصرفی خانوارها بهویژه در شرایط خاص کشور است، گفت: با توجه به شرایط جنگی و افزایش مصرف نان، بهویژه در میان اقشار متوسط و کمدرآمد، مدیریت مصرف و تأمین پایدار این کالای اساسی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
نان همواره جایگاه ویژهای در سبد غذایی خانوارهای ایرانی داشته و در وعدههای مختلف غذایی مورد استفاده قرار میگیرد؛ از این رو لازم است مدیریت مصرف سالانه نان با رویکردی کارشناسی و متناسب با نیاز واقعی گروههای مختلف جامعه انجام شود.
وی در خصوص شیوه فعلی تخصیص سهمیه نان، تصریح کرد: نمیتوان همه افراد جامعه را به یک میزان مصرفکننده نان تلقی کرد. میزان مصرف نان در گروههای سنی مختلف متفاوت است و لازم است در سیاستگذاریها، الگوی مصرف اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد. برخی دستگاههای مسئول به تکالیف قانونی خود در حوزه مدیریت مصرف و توزیع نان بهدرستی عمل نکردهاند.
یکی از مشکلات اساسی، نبود متولی واحد برای مدیریت مصرف و توزیع نان در کشور است که همین مسئله موجب بروز ناهماهنگیهایی در این بخش شده است. مردم نسبت به کیفیت نان، شیوه پخت و نحوه دسترسی به این کالای اساسی انتقاداتی دارند و این مطالبات کاملاً بهحق است. باید با برنامهریزی دقیق، کیفیت تولید و توزیع نان ارتقا یابد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد میزان مصرف، نحوه توزیع، تأمین آرد مورد نیاز کشور و همچنین راهکارهای مقابله با فساد پنهان در زنجیره تولید و توزیع نان بهصورت دقیق بررسی شود. در برخی موارد مشاهده میشود که به جای رفع اشکالات ساختاری، مشکلات به مردم نسبت داده میشود، در حالی که اگر برنامهای منسجم در قالب راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شود، مردم نیز همکاری لازم را خواهند داشت.
هدف، مدیریت مصرف، ارتقای کیفیت و تسهیل دسترسی مردم به نان است. کمیسیون کشاورزی برای پیگیری این موضوع، کمیتهای ویژه تشکیل داده است تا با هماهنگی دستگاههای متولی و چهار وزارتخانه مرتبط، ظرف یک هفته آینده سازوکار اجرایی لازم را تدوین کند.
وی در پایان گفت: در این چارچوب، تأمین آرد مورد نیاز کشور، ارتقای کیفیت آرد، بررسی عملکرد نانواییها بر اساس میزان تولید، نوع تولید، شیوه تولید و کیفیت نان در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم با اجرای یک برنامه جامع، مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.