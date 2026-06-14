دادستان تهران:
صدور دستور مرخصی پایان حبس برای ۱۴۵ زندانی
دادستان تهران، به همراه ۱۶۸ نفر از قضات استان، در جریان بازدیدی میدانی از زندانهای پنجگانه استان تهران، ضمن دیدار چهرهبهچهره با مددجویان، به بررسی درخواستها و مسائل قضایی آنان پرداخت و دستورات لازم را در چارچوب موازین قانونی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان تهران، به همراه ۱۶۸ نفر از قضات استان، در جریان بازدیدی میدانی از زندانهای پنجگانه استان تهران، ضمن دیدار چهرهبهچهره با مددجویان، به بررسی درخواستها و مسائل قضایی آنان پرداخت و دستورات لازم را در چارچوب موازین قانونی صادر کرد.
در ابتدای این برنامه، دادستان تهران با حضور در جمع قضات، مسئولان و مددکاران زندانهای استان، بر اهمیت استمرار نظارتهای قضایی بر وضعیت زندانیان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد. وی سپس با حضور در اندرزگاههای مختلف ندامتگاه تهران بزرگ، به صورت مستقیم با مددجویان ملاقات و درخواستهای آنان را مورد رسیدگی قرار داد.
صالحی در سخنان خود با اشاره به شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: با همافزایی تمامی دستگاهها و بخشهای مسئول، روند ارائه خدمات قضایی در سطح استان تهران بدون وقفه ادامه یافت و در حوزه زندانها نیز اقدامات ویژه و مؤثری برای حفظ نظم، امنیت و تداوم خدمات قضایی به اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه دشمن تمرکز ویژهای بر ایجاد اخلال در نظام زندانبانی کشور، بهویژه در زندانهای مهم مستقر در تهران، داشته است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ریاست قوه قضاییه و تلاش شبانهروزی مسئولان و کارکنان ذیربط، تمامی این اقدامات و توطئهها ناکام مانده و امنیت مراکز تأمینی و تربیتی به نحو مطلوب حفظ شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان تهران اظهار داشت: بهرهگیری از توان صنایع و واحدهای تولیدی و فراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان، بهویژه محکومان واجد شرایط و زندانیان رأیباز، علاوه بر ارتقای مهارتهای شغلی آنان، میتواند نقش مؤثری در تأمین معیشت خانوادهها، حفظ بنیان خانواده و تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن محکومان ایفا کند.
صالحی در ادامه، خطاب به قضات حاضر، بر لزوم تکریم مراجعان و استماع دقیق مطالبات مددجویان تأکید کرد و افزود: گفتوگوی مستقیم و محترمانه با متهمان و محکومان، افزون بر اتخاذ تصمیمات قضایی دقیق و منطبق با قانون، آثار مثبت روانی و اجتماعی قابل توجهی در کاهش تنشها و ارتقای احساس عدالت در میان مددجویان خواهد داشت.
وی همچنین از دادستانهای شهرستانهای استان خواست با رصد مستمر وضعیت زندانها، شناسایی آسیبها و استفاده از ظرفیتهای قانونی، در جهت رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اقدام کنند. دادستان تهران تصریح کرد که لازم است وضعیت زندانیان دارای حبسهای طولانی، افراد تحت قرار تأمین و محکومان مرتبط با رد مال، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و در عین حال از وضعیت محکومان دارای حبسهای کوتاهمدت نیز غفلت نشود.
صالحی با تأکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با مرتکبان جرایم خشن، سارقان مسلح و اخلالگران امنیت عمومی با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی همچنین از مددکاران و قضات ناظر بر زندانها خواست با تقویت ارتباط مستمر با مددجویان، نقش فعالتری در شناسایی مسائل و تسهیل فرآیند بازپروری و بازگشت آنان به جامعه ایفا کنند.
دادستان تهران در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همزمان با حضور ۱۶۸ نفر از قضات در زندانهای استان، ملاقاتهای چهرهبهچهره با زندانیان تا پایان وقت اداری ادامه خواهد داشت و درخواستهای آنان در چارچوب مقررات قانونی بررسی و نسبت به صدور دستورات مقتضی اقدام خواهد شد.
وی افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، در اجرای ماده ۲۰۰ آییننامه سازمان زندانها، دو هزار و ۱۵۰ نفر از زندانیانی که آزادی آنان مخل نظم و امنیت عمومی تشخیص داده نشده بود، از مرخصی منتهی به آزادی بهرهمند شدهاند. همچنین در جریان بازدید امروز، برای ۱۴۵ نفر دیگر نیز مرخصی پایان حبس صادر شد تا همان روز به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
صالحی با اشاره به رسیدگی مستمر به درخواستهای زندانیان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون با درخواست سه هزار و ۸۵۰ نفر از زندانیان جهت اعطا نهادهای ارفاقی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی همچنین از جذب ۸۸ میلیارد تومان کمک مالی از محل مشارکت خیرین، ستاد دیه، انجمنهای حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت خبر داد و از حمایتهای مادی و معنوی این نهادها قدردانی کرد.
دادستان تهران با اشاره به فعالیت ۱۹ شعبه شورای حل اختلاف مستقر در زندانها اعلام کرد: با تلاش این شعب، زمینه آزادی ۴۸۵ نفر از زندانیان فراهم شده و پیشبینی میشود این افراد همزمان با هفته قوه قضاییه از زندان آزاد شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از توزیع ۳۶ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی میان خانوادههای زندانیان خبر داد و افزود: همچنین مبلغ ۹۷ میلیارد تومان از محل مشارکت خیرین، انجمنهای حمایت از زندانیان و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت کمک نقدی در اختیار خانوادههای زندانیان قرار گرفته است.
صالحی در پایان با تأکید بر استمرار بازدیدهای دورهای از زندانها اظهار داشت: حضور مستمر مسئولان قضایی و فعالیت شوراهای حل اختلاف در مراکز اصلاحی و تربیتی، نقش مؤثری در توسعه صلح و سازش، رسیدگی به مطالبات زندانیان و تسهیل بازگشت آنان به جامعه ایفا میکند.
در پایان این بازدید نیز یکی از زندانیان که به مدت ۲۴ سال در حبس به سر میبرد، با مساعدت خیرین از زندان آزاد شد.