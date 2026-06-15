محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و یکی از اعضای خانواده محصوران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بستری شدن میرحسین موسوی در بیمارستان به دلیل بیماری، اظهار کرد: انتظار می‌رود پس از ۱۵ سال و با توجه به شرایط جسمانی، سن و بیماری‌های محصوران، تدبیر عاجلی برای پایان دادن به این وضعیت اتخاذ شود.

وی افزود: از مسئولان مرتبط با موضوع حصر انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به این شرایط پایان دهند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همبستگی، همدلی و یکپارچگی حول محور ایران، منافع ملی و خیر عمومی نیاز دارد.

نقره‌کار با اشاره به فضای پس از جنگ گفت: امروز نوعی همدلی و الفت میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی برای حمایت از ایران شکل گرفته است. در چنین شرایطی مسئولان باید با لحاظ ضرورت و اولویت هم‌نشینی آزادی و امنیت و احترام به حقوق شهروندان و تکریم کنشگری سیاسی اجازه ندهند موضوع حصر، این همبستگی و همدلی ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از مسئولان انتظار می‌رود قرائتی از امنیت داشته باشند که با همبستگی ملی و اجماع حول محور ایران سازگار باشد. شرایط جسمی و بیماری‌های محصوران هم ایجاب می‌کند که این موضوع بیش از این در هاله‌ای از ابهام باقی نماند و تصمیمی به‌موقع و متناسب با خیر عمومی و وحدت ملی اتخاذ شود. استمرار این وضعیت درباره افرادی که دغدغه خیر عمومی و عشق به وطن دارند، توجیهی ندارد.

وی افزود: پس از جنگ باید فرصت ایجادشده برای همبستگی ملی را مغتنم شمرد و زمینه همراهی و وفاق بیشتر را فراهم کرد. فارغ از گرایش‌های سیاسی، همه باید ارزش همبستگی ملی و منافع کشور را درک کنند. رفع حصر نیز می‌تواند پیامی مهم به جامعه ایران پس از جنگ باشد؛ پیامی مبنی بر اینکه سرمایه اجتماعی، هویت ایرانی و هیات کنشگران سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار دارند و حفظ این سرمایه ملی در اولویت است.

نقره‌کار تصریح کرد: کمتر کشوری را می‌توان یافت که پس از پشت سر گذاشتن شرایط دشوار جنگ، چنین سطحی از همراهی و حمایت میان طیف‌های مختلف سیاسی را تجربه کند. امروز نیروهای مختلف، از چپ و راست گرفته تا ملی‌مذهبی‌ها و سایر کنشگران سیاسی، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها در دفاع از ایران، وحدت ملی و تمامیت ارضی هم‌صدا شده‌اند. از این رو باید میراث تکثر سیاسی را که از دستاوردهای انقلاب است، حفظ کرد و در حکمرانی پس از جنگ، تحمل شنیدن صداهای متفاوت و تاب‌آوری و رواداری در سپهر عمومی را افزایش داد.

وی ادامه داد: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز گشایش سیاسی، آزادی بیشتر و ایرانی بهتر و عزت مندتر به برکت خون شهدا و ایثارها باشد. همان‌گونه که مردم در صحنه حضور دارند و نقش‌آفرینی می‌کنند، کنشگران سیاسی و اجتماعی نیز باید از آزادی عمل و امکان بیان دیدگاه‌های خود برخوردار باشند و صداهای مختلف با مدارا و سعه صدر شنیده شوند؛ چنانچه در آموزه‌های دینی هم بر مدارا به عنوان زینت سیاست تأکید شده است.

نقره‌کار در پایان گفت: امروز زمان مهر، مودت و همدلی است و باید این ارزش‌ها در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و در عمل نیز محقق شوند.چتر فراگیر حمایت از امنیت و حیثیت و آزادی شهروندی برای تمام ایرانیان موجد الفت و مودت و اتکا به اراده جمعی خواهد بود.

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