به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‌جناب اقای نبویان

سلام علیکم

خواسته یا ناخواسته آتش فتنه و اختلاف در بین ملت مبعوث شده را روشن کردید و هر لحظه بر آن می‌دمید.

امر صریح رهبری را در عدم تبدیل اختلافات موجه و غیر موجه به تنازع و تفرقه را زیر پا گذاشتید و با ایجاد شبهه و بدبینی نسبت به فرماندهان میدان مذاکره، نه تنها جای پیروزی را با شکست عوض کردید بلکه موجب تضعیف و تمسخر جایگاه کشور در برابر دشمنان ایران شدید.

اگر نیتتان خیر هم بود، اما شک نکنید باعث و بانی شری بزرگ در کشور شدید که دامن خودتان را هم خواهد گرفت.

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