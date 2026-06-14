رشیدی کوچی خطاب به نبویان:
خواسته یا ناخواسته آتش فتنه و اختلاف در بین ملت مبعوث شده را روشن کردید
یک نماینده سابق مجلس به محمود نبویان، نسبت به اظهارات اخیر او درباره روند مذاکرات بیان کرد:طرح شبهه و بدبینی نسبت به مذاکرهکنندگان میتواند به تضعیف انسجام ملی و ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور منجر شود.
به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
جناب اقای نبویان
سلام علیکم
خواسته یا ناخواسته آتش فتنه و اختلاف در بین ملت مبعوث شده را روشن کردید و هر لحظه بر آن میدمید.
امر صریح رهبری را در عدم تبدیل اختلافات موجه و غیر موجه به تنازع و تفرقه را زیر پا گذاشتید و با ایجاد شبهه و بدبینی نسبت به فرماندهان میدان مذاکره، نه تنها جای پیروزی را با شکست عوض کردید بلکه موجب تضعیف و تمسخر جایگاه کشور در برابر دشمنان ایران شدید.
اگر نیتتان خیر هم بود، اما شک نکنید باعث و بانی شری بزرگ در کشور شدید که دامن خودتان را هم خواهد گرفت.