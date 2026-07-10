ایلنا گزارش میدهد؛
از «نمیپذیریم» تا «مرگ بر سازشگر»؛ وحدت ملی با نفرتپراکنی حفظ نمیشود/ جوکار: انتقام خون شهدا تنها در سایه انسجام ملی و پرهیز از اختلافات محقق میشود
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت و همدلی نیاز دارد، دوقطبیسازی را خواست دشمن دانست و گفت: اگر قرار است انتقام خون شهدا گرفته شود، این هدف تنها در سایه انسجام ملی و پرهیز از اختلافات داخلی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که تقریباً همه مقامات و جریانهای سیاسی بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی تأکید میکنند، گروهی از تندروها مسیر دیگری را در پیش گرفتهاند؛ مسیری که نه تنها نقد سیاسی را پشت سر گذاشته، بلکه با توهین، تخریب و دوقطبیسازی، سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار داده است.
از نخستین ساعات اعلام تفاهمنامه، تجمعهایی با شعار «نمیپذیریم» شکل گرفت؛ اما اعتراض به متن توافق خیلی زود جای خود را به حمله مستقیم به مسئولانی داد که در روند مذاکرات نقش داشتند. عباس عراقچی، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان، هدف شعارهایی قرار گرفتند که آنان را به «سازش» متهم میکردند.
اوج این رفتارها در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی رقم خورد؛ مراسمی که قرار بود نماد وحدت، همبستگی و انسجام ملی باشد. در میان جمعیت، گروهی با سر دادن شعار «مرگ بر سازشگر» و شعارهایی علیه مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف، فضای مراسم را تحت تأثیر قرار دادند. تصاویر منتشرشده نشان میدهد که رئیسجمهور با شعارهای توهینآمیز خطاب قرار گرفت و در فیلمی دیگر، عدهای با پرتاب سنگ به سمت عباس عراقچی و خطاب کردن او با الفاظ توهینآمیز، صحنههایی را رقم زدند که واکنشهای گستردهای را در پی داشت.
این اتفاقات در حالی رخ داد که طی روزهای اخیر، شخصیتهای مختلف سیاسی، نظامی و مذهبی، فارغ از گرایشهای جناحی، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تأکید کردهاند. تجربه سالهای گذشته هم نشان داده است که در بزنگاههای حساس، سرمایه اصلی کشور نه اختلافات سیاسی، بلکه وحدت و همبستگی ملی است.
در همین راستا، محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در پیامی خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با انتقاد از شعارها و توهینهای مطرحشده در مراسم تشییع نوشت: «شعارها و فحشهای زشتی که در مراسم تشییع رهبر شهید علیه عراقچی و قالیباف داده میشود، حتماً فتنه اسرائیلی است. سکوت شما و برخی از اعضای شورا در مظان همراهی با این شعارها و ناسزاهاست و خود عامل فتنه بزرگتری است.»
حسامالدین آشنا نیز به هتاکیهای صورتگرفته علیه عباس عراقچی واکنش نشان داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همان که سنگش میزنید؛ سنگتان را به سینه میزند.»
فارغ از تعبیرهای سیاسی، یک پرسش اساسی مطرح است؛ در مقطعی که کشور با چالشهای مهم اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک روبهروست و مسئولان از ضرورت همگرایی سخن میگویند، چه نتیجهای از تبدیل اختلافنظرهای سیاسی به نزاع خیابانی، توهین و نفرتپراکنی حاصل میشود؟
مخالفت با یک توافق یا نقد عملکرد دولت، بخشی از فرآیند طبیعی سیاست است؛ اما عبور از مرز نقد و رسیدن به توهین، برچسبزنی و تخریب شخصیت مسئولان، نه کمکی به اصلاح تصمیمات میکند و نه دستاوردی برای منافع ملی دارد. برعکس، چنین رفتارهایی شکافهای سیاسی را عمیقتر کرده و پیام نادرستی را به بیرون از کشور مخابره میکند.
تجربه نشان داده است که هر زمان فضای سیاسی به سمت دوقطبیهای تند و حذف رقیب حرکت کرده، هزینه آن را کل جامعه پرداخته است.
اکنون که کشور در آستانه مرحلهای تازه از تعاملات خارجی قرار گرفته و بسیاری از مسئولان بر همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی تأکید دارند، انتظار میرود همه جریانهای سیاسی، بهویژه آنان که خود را مدافع منافع ملی میدانند، میان «نقد» و «تخریب» مرز روشنی قائل شوند. وحدت ملی با سکوت در برابر اختلافنظرها شکل نمیگیرد، اما با توهین، نفرتپراکنی و دوقطبیسازی هم حفظ نخواهد شد.
محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این اتفاقات گفت: در شرایطی که ما داغدار رهبر معظم انقلاب هستیم و واقعاً بهترینِ بهترینها را از دست دادهایم، آنچه در برابر دشمن شرور اهمیت دارد، همراهی در میان جامعه ماست.
رئیس کمیسیون امورداخلی و شورها تاکید کرد: امروز جامعه باید یکپارچه و با وحدت کامل باشد. آنچه را که فریاد داریم، باید بر سر آمریکا بکشیم. اگر میخواهیم انتقام خون شهدا و امام شهید را بگیریم، این امر یقیناً در سایه وحدت تحقق پیدا خواهد کرد. قدر مسلم، فریاد مردم و عاشقان امام شهید، انتقام خون شهید و خون امام شهید است. آمریکای جنایتکار هم باید پاسخگو باشد و این ملت دست از سر کسانی که شرارت و جنایت کردهاند، برنخواهد داشت. این فریاد را باید همه دنبال کنند.
وی با بیان این که این روزها، روز تجدید میثاق با رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب بود، خاطرنشان کرد: همه باید به این فکر باشند که در سایه وحدت، همدلی، یکرنگی و در کنار یکدیگر بودن، انشاءالله هم بتوانیم انتقام خون امام شهید را بگیریم و هم برای فردای جامعهمان، تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، آیندهای روشن برای این ملت رقم بزنیم.
جوکار گفت: آنچه که امام شهید میفرمودند، این بود که وحدت، انسجام و همدلی میتواند دشمن را مأیوس کند.
وی یادآور شد: امروز رهبر انقلاب هم در مقاطع متعدد بر وحدت و انسجام سفارش کردهاند. اگر واقعاً در مسیر ولایت حرکت کنیم و آنچه را که ولایت امر میکند رعایت کنیم، مشکل حل خواهد شد اما اگر بخواهیم جلوتر از رهبری حرکت کنیم یا از رهبری عقب بمانیم و از ولایت دور شویم، مشکلاتی پیش خواهد آمد که قدر مسلم دشمن از این فضاها استفاده خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است و باید بهشدت مراقب این موضوع باشیم و از آن پرهیز کنیم زیرا دوقطبی شدن جامعه به نفع دشمن خواهد بود. ملت، یکپارچه است. همانگونه که گفتیم، یک خدا داریم، یک ملت داریم و یک رهبر داریم. این موضوع اهمیت دارد. بنابراین باید در مسیری که ترسیم شده اس،ت حرکت کنیم.
وی گفت: همه تشییع پیکر مطهر امام شهید را دیدیم؛ این مراسم توانست صلابت و قدرت ملت را به رخ دشمن بکشد. دشمن بهشدت از این حضور عصبانی است و باید به گونهای عمل کنیم که از این عصبانیت بمیرد و انشاءالله تقاص خون شهدایمان هم گرفته شود.