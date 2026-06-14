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گزارش بقایی از سفر به همدان؛ پایتخت تاریخ و تمدن ایران

گزارش بقایی از سفر به همدان؛ پایتخت تاریخ و تمدن ایران
کد خبر : 1798807
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سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر خود به همدان به دعوت خانواده سپهبد شهید علی شادمانی، از دیدار و گفت‌وگو با مسئولان استانی، علما، دانشگاهیان و اصحاب رسانه خبر داد و اعلام کرد که در این نشست‌ها درباره آخرین تحولات سیاست خارجی کشور تبادل نظر شده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص سفرش به همدان نوشت:

در سفر به «پایتخت تاریخ و تمدن ایران»، که بنا به دعوت خانواده شریف سپهبد شهید علی شادمانی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای حضور در مراسم اولین سالگرد شهادت آن مدافع بزرگ میهن صورت گرفت، نشست‌‌های صمیمانه‌ای با استاندار محترم همدان، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه همدان و جمعی از علمای استان، و نیز اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی داشتم.

همچنین در جلسه‌ای با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان، درباره تحولات سیاست خارجی گفتگو کردیم.

 

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