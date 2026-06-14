نان؛ از امنیت غذایی تا آرامش اجتماعی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر ابعاد استراتژیک زنجیره تأمین نان را مورد بررسی قرار داد و با تأکید بر اینکه نان صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه مولفه‌ای حیاتی در امنیت غذایی و آرامش اجتماعی کشور است، از برنامه‌های کمیسیون اصل نود برای اصلاح زنجیره تأمین و ترویج فرهنگ مصرف آرد کامل خبر داد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه سیاست‌گذاری در حوزه گندم، آرد و نان همواره دارای ابعادی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است، بر ضرورت توجه به چهار ضلع اصلی زنجیره نان شامل «مردم، دولت، کارخانه‌های آسیاب و نانوایان»، تأکید کرد و گفت: اگر در تصمیم‌گیری‌ها به دغدغه‌های هر چهار ضلع توجه نشود، مشکلات نه تنها حل نمی‌شوند بلکه پیچیده‌تر خواهند شد.

به گفته وی اولویت فعلی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بهبود زنجیره تأمین و ارتقای کیفیت نان است. این رویکرد تنها به مرحله پخت محدود نمی‌شود بلکه تمام حلقه‌های زنجیره از تأمین گندم مناسب، نگهداری در سیلوها، فرآیند آسیاب و میزان سبوس‌گیری گرفته تا نحوه تخمیر، پخت و حتی توزیع و نگهداری نان را در بر می‌گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به محورهای نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دو نقطه کلیدی را هدف قرار داد و تاکید کرد: اول، ارتقای کیفیت آسیاب و کنترل دقیق استانداردهای سبوس‌گیری برای تولید آرد کامل و دوم نظارت بر کیفیت پخت نان در اولویت قرار دارد.

پژمانفر با ابراز خرسندی از استقبال گسترده از آرد کامل در ۳۱ استان کشور، آماری از نفوذ این نوع آرد در نانوایی‌های سراسر کشور ارائه و تصریح کرد: بر اساس این آمار، استان خراسان رضوی با ۶۶۵ نانوایی در صدر لیست قرار دارد و آذربایجان شرقی (۲۱)، آذربایجان غربی( ۱۳)، اردبیل (۲۰)، اصفهان (۹۰)، البرز (۱۲)،ایلام (۱۵ )، بوشهر (۲۴)، تهران(۲۳)، چهارمحال و بختیاری (۵)، خراسان جنوبی( ۵۲)، خراسان شمالی (۷ )، خوزستان (۲۲۵)، زنجان (۱۵۲)، سمنان (۳۶)، سیستان و بلوچستان (۱۶)، فارس (۱۸۶)، قزوین (۳۲)، قم (۴۹۵)، کردستان (۴ )، کرمان (۹۴)، کرمانشاه (۴۹)، کهگیلویه وبویراحمد( ۱ )، گلستان (۶)، گیلان (۶)، لرستان (۴۰)، استان مرکزی (۱۱۴ )، هرمزگان (۱۰)، همدان (۷۶ ) و یزد (۱۵) نیز نانوایی ها به صورت آرد ترکیبی کامل فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از نانوایی‌ها به صورت ترکیبی آرد کامل و معمولی فعالیت می‌کنند و برخی دیگر به‌طور کامل به سمت آرد کامل تغییر مسیر داده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در بحث چالش‌های اقتصادی تولید، به تفاوت قیمت آرد کامل و معمولی اشاره و اعلام کرد: در تولید نان کامل، میزان سبوس‌گیری بین صفر تا ۶ درصد است در حالی که در آرد معمولی این میزان تا ۱۸ درصد می‌رسد. از آنجا که هزینه تولید آرد کامل به دلیل سبوس‌گیری کمتر، بیشتر است، باید قیمت‌گذاری این محصول به‌گونه‌ای باشد که کارخانه‌های آرد انگیزه کافی برای تولید و عرضه آن داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بر لزوم برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی و همکاری میان‌دستگاهی تأکید کرد و افزود: برای پیشبرد فرهنگ مصرف نان سالم، تلاش می‌کنیم تا هماهنگی نزدیکی میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و اتحادیه‌های صنفی ایجاد کنیم تا تمامی موانع پیش روی این زنجیره برطرف شود.

لازم به ذکر است؛ برنامه‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در حوزه نان، نشان‌دهنده تغییر نگاه از مدیریت بحران به مدیریت استراتژیک است. تمرکز بر ارتقای کیفیت آرد و حمایت از تولیدات سالم، گامی در جهت ارتقای سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی در بلندمدت است. در این مسیر، پیوند میان حمایت‌های دولتی و انگیزه‌های اقتصادی برای آسیاب‌ها و نانوایان، کلید دستیابی به امنیت غذایی پایدار خواهد بود.

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