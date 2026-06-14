بترسید که دی ماه معکوس را در خردادماه پرحادثه کلید بزنند
کد خبر : 1798689
مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در شبکه ایکس نوشت: بترسید که دی ماه معکوس را در خردادماه پرحادثه کلید بزنند.
به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور دردولت روحانی در شبکه ایکس نوشت: بترسید که دی ماه معکوس را در خردادماه پرحادثه کلید بزنند.
بترسید که جان فدایان را به نفع پایداری ها مصادره کنند. بترسید نظم نظام را ناظمان بشکنند.
موساد برای ایجاد فتنه، شب ها هم بیدار است.
جامعه را قطبی نکنید! حریم حرم را نگه دارید!
راه سخت و طولانی است.