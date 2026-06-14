خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بترسید که دی ماه معکوس را در خردادماه پرحادثه کلید بزنند

بترسید که دی ماه معکوس را در خردادماه پرحادثه کلید بزنند
کد خبر : 1798689
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در شبکه ایکس نوشت: بترسید که دی ماه معکوس را در خردادماه پرحادثه کلید بزنند.

به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور دردولت روحانی در شبکه ایکس نوشت: بترسید که دی ماه معکوس را در خردادماه پرحادثه کلید بزنند.

بترسید که جان فدایان را به نفع پایداری ها مصادره کنند. بترسید نظم نظام را ناظمان بشکنند.

موساد برای ایجاد فتنه، شب ها هم بیدار است.

جامعه را قطبی نکنید! حریم حرم را نگه دارید!

راه سخت و طولانی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی