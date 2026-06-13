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میدری:

همه موافق افزایش رقم کالابرگ هستند

همه موافق افزایش رقم کالابرگ هستند
کد خبر : 1798397
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت در حال بررسی راهکار‌های مختلف برای تأمین منابع و افزایش مبلغ کالابرگ است و تلاش می‌کنیم در صورت فراهم شدن شرایط مالی، حمایت بیشتری از خانوار‌های مشمول صورت گیرد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی گفت: پس از دستور رئیس‌جمهور، جلساتی با حضور مسئولان دولت و بانک مرکزی برای بررسی موضوع افزایش رقم کالابرگ برگزار شده است.

وی افزود: با وجود اتفاق‌نظر درباره ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ، محدودیت‌های درآمدی ناشی از تبعات جنگ تحمیلی سوم، تأمین منابع مالی مورد نیاز را با چالش مواجه کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت در حال بررسی راهکارهای مختلف برای تأمین منابع و افزایش مبلغ کالابرگ است و تلاش می‌کنیم در صورت فراهم شدن شرایط مالی، حمایت بیشتری از خانوارهای مشمول صورت گیرد.

 

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