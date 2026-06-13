دزدی آشکار آمریکا در عدم پرداخت پول فروش بلیط جام جهانی ایران

به گزارش ایلنا، روح‌الله لک‌علی‌آبادی با بیان این که آمریکا از پرداخت پول فروش بلیط بازی‌های ایران در جام جهانی به کشورمان خودداری کرده که این یک دزدی آشکار است،گفت:البته مقامات آمریکایی پیش از این هم دارایی‌های کشور ما را بلوکه کرده‌اند، اما امروز شاهد آن هستیم که این رفتار آنها به حوزه ورزش این کشور نیز سرایت کرده است.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس اظهار داشت: این اقدام آمریکایی‌ها یک دزدی آشکار است و نشان می‌دهد که وحشی‌گری سیاستمداران این کشور به حوزه ورزششان نیز سرایت کرده است.

لک‌علی‌آبادی خاطرنشان کرد: رئیس فدراسیون جهانی فوتبال نباید تنها به اظهار نظر در مورد تخلفات مقامات آمریکایی درباره حضور تیم ایران در جام جهانی بسنده کند، بلکه باید با اقدامی عملی جلوی این تخلفات آمریکایی‌ها بایستد.

وی افزود: هنوز روادید تعدادی از کادر فنی و پزشکی تیم ملی فوتبال برای حضور در مسابقات جام جهانی صادر نشده که این یک تخلف آشکار دیگر از سوی آمریکایی‌هاست.

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