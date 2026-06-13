خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار غریب‌آبادی با سفیران چین و روسیه در تهران

دیدار غریب‌آبادی با سفیران چین و روسیه در تهران
کد خبر : 1798364
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر امور خارجه ایران از دیدار مشترک با سفیران روسیه و چین در تهران، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیش نویس یادداشت تفاهم اسلام آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی در پیامی در صفحه مجازی ایکس نوشت: امروز در دیدار مشترک با سفرای روسیه و چین در تهران، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیش نویس یادداشت تفاهم اسلام آباد، بحث و‌ تبادل نظر شد.

وی افزود: شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگی‌ها و تعاملات میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی