دیدار غریبآبادی با سفیران چین و روسیه در تهران
کد خبر : 1798364
معاون وزیر امور خارجه ایران از دیدار مشترک با سفیران روسیه و چین در تهران، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیش نویس یادداشت تفاهم اسلام آباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریبآبادی در پیامی در صفحه مجازی ایکس نوشت: امروز در دیدار مشترک با سفرای روسیه و چین در تهران، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیش نویس یادداشت تفاهم اسلام آباد، بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود: شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگیها و تعاملات میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت.