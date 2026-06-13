به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی در پیامی در صفحه مجازی ایکس نوشت: امروز در دیدار مشترک با سفرای روسیه و چین در تهران، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیش نویس یادداشت تفاهم اسلام آباد، بحث و‌ تبادل نظر شد.

وی افزود: شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگی‌ها و تعاملات میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت.

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