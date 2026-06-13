به گزارش ایلنا، محمد سرگزی ضمن محکومیت حمله به تأسیسات آب‌شیرین‌کن سیریک اظهار داشت: هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی تأمین آب، برق، بهداشت و خدمات عمومی که مستقیماً با زندگی و سلامت مردم ارتباط دارد، از منظر حقوق بین‌الملل اقدامی غیرقابل توجیه و مغایر با اصول بنیادین انسانی است.

وی افزود: مطابق اصول مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌ویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل حمایت از اشخاص و تأسیسات غیرنظامی، حمله به زیرساخت‌هایی که نقش مستقیم در تأمین نیازهای اساسی مردم دارند، فاقد مشروعیت حقوقی است. تأسیسات آب‌رسانی و آب‌شیرین‌کن‌ها از جمله زیرساخت‌هایی هستند که با سلامت، بهداشت و حیات شهروندان ارتباط مستقیم دارند و هرگونه آسیب به آنها می‌تواند زندگی هزاران نفر را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بر اساس قواعد شناخته‌شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مفاد پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، حمله به تأسیسات و اموالی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، از جمله منابع و تأسیسات تأمین آب آشامیدنی، ممنوع بوده و می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی عاملان و آمران این اقدامات شود.

سرگزی با تأکید بر اینکه دسترسی مردم به آب سالم از حقوق بنیادین بشری محسوب می‌شود، اظهار داشت: جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر نباید در برابر چنین اقداماتی سکوت کنند. برخورد دوگانه با نقض حقوق ملت‌ها، اعتبار نظام حقوق بین‌الملل را با چالش جدی مواجه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران به‌ویژه ساکنان مناطق جنوبی کشور به خوبی می‌دانند که آب در این مناطق صرفاً یک خدمت عمومی نیست، بلکه عنصری حیاتی برای استمرار زندگی، سلامت و توسعه است. از این رو هرگونه تعرض به زیرساخت‌های تأمین آب، علاوه بر ابعاد حقوقی، دارای آثار گسترده اجتماعی و انسانی نیز خواهد بود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری حقوقی این اقدام از طریق مجامع و سازوکارهای بین‌المللی محفوظ می‌داند و انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی با محکومیت صریح این‌گونه اقدامات، از تکرار رفتارهایی که امنیت و رفاه غیرنظامی را هدف قرار می دهد جلوگیری کند.

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