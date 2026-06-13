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پاسخ سفارت ایران در بیروت به ادعاهای وزیر خارجه لبنان

پاسخ سفارت ایران در بیروت به ادعاهای وزیر خارجه لبنان
کد خبر : 1798314
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سفارت ایران در بیروت به ادعاهای وزیر خارجه لبنان علیه کشورمان پاسخ گفت.

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در بیروت در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به «یوسف رجی» وزیر خارجه لبنان نوشت: «آقای سید یوسف رجی، در فهم و ارزیابی خود از ملت ایران و نظام و دولتی که مردم ما آن را دوست دارند، دچار اشتباه نشوید و واقع‌بین باشید!»

سفارت ایران ادامه داد: «بیش از یکصد روز است که تمامی میدان‌ها و عرصه‌های سراسر کشور عزیز و مقتدر ما، با وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع، مملو از جمعیت‌های انبوهی است که همه اقشار مردم ـ از زنان و مردان گرفته تا سالمندان، جوانان و کودکان ـ در آن حضور دارند و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی به صحنه آمده‌اند.»

 

براساس اعلام منابع خبری، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان به تازگی با تکرار ادعاهای واهی خود در مورد ایران و حزب‌الله مدعی شده بود: «حزب‌الله یک نهاد نظامی غیرقانونی و بازوی مسلح ایران برای بی‌ثباتی منطقه است. مردم ایران گروگان نظامی تمامیت‌خواه هستند.» 

پاسخ سفارت ایران در بیروت به ادعاهای وزیر خارجه لبنان

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