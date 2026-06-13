پاسخ سفارت ایران در بیروت به ادعاهای وزیر خارجه لبنان

سفارت ایران ادامه داد: «بیش از یکصد روز است که تمامی میدان‌ها و عرصه‌های سراسر کشور عزیز و مقتدر ما، با وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع، مملو از جمعیت‌های انبوهی است که همه اقشار مردم ـ از زنان و مردان گرفته تا سالمندان، جوانان و کودکان ـ در آن حضور دارند و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی به صحنه آمده‌اند.»

براساس اعلام منابع خبری، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان به تازگی با تکرار ادعاهای واهی خود در مورد ایران و حزب‌الله مدعی شده بود: «حزب‌الله یک نهاد نظامی غیرقانونی و بازوی مسلح ایران برای بی‌ثباتی منطقه است. مردم ایران گروگان نظامی تمامیت‌خواه هستند.»