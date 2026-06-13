جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اعلام شد
ستاد بزرگداشت عروج خونین رهبر شهید آیتالله خامنهای با صدور اطلاعیه شماره ۳، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین ایشان و جمعی از اعضای خانوادهشان را در تهران، قم و مشهد اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه شماره ۳ ستاد بزرگداشت عروج خونین مجاهد شهید آیتالله خامنهای به این شرح است:
در پی عروج خونین مرجع عالیقدر جهان تشیّع، رهبر حکیم انقلاب اسلامی و پرچمدار جبهه حق و مقاومت، امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیّدعلی حسینی خامنهای (قدّساللهنفسهالزکیه)، جهان اسلام در سوگ فقدان بزرگمردی نشسته است که سراسر عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای کلمه حق، دفاع از اسلام، خدمت به مردم و هدایت امّت اسلامی سپری نمود. آن قائد شهید، با ایمان راسخ، مجاهدت خالصانه، صبر استوار و بصیرت الهی، همواره پرچم استقلال ایران عزیز و هدایت و عزت امّت اسلامی را برافراشته نگاه داشت؛ نام و یاد آن یگانه دوران در تاریخ ایران عزیز، جهان اسلام و در دل آزادگان عالم ماندگار خواهد بود.
ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (اعلیاللهمقامهالشریف)، ضمن عرض تسلیت به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) و همه ملّتهای آزاده و دلبسته به راه حق، مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از حضور پرشور و وفادارانه مردم مبعوث شده ایران اسلامی و همه دلدادگان اسلام و انقلاب اعلام میدارد.
پیرو اطلاعیههای پیشین این ستاد و با عنایت به برنامهریزیهای انجامشده، به اطلاع عموم مردم شریف و عزادار میرساند مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباحالهدی باقریکنی، سیّدهبشری حسینی خامنهای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی (رضواناللهعلیهم اجمعین) به شرح زیر برگزار خواهد شد:
روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّسسرّه) تهران.
روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.
روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیهالسلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امامرضا (علیهآلافالتحیة و الثناء)
از عموم مردم شریف و عزیز، آزادگان جهان، دلدادگان مکتب اسلام و علاقهمندان به ایران دعوت میشود با حضور در این مراسم باشکوه، آن رهبر شهید را بدرقه کنند.
در پایان ضمن تشکر از تمهید و برنامهریزیهای گسترده دستگاههای مسئول و گروههای مردمی برای برگزاری این رویداد، تأکید میشود نقش اصلی در برگزاری این مراسم را مردم شریف و همیشهدرصحنه بهعنوان صاحبان اصلی عزا برعهده خواهند داشت و جلوه باشکوه و بینظیری از یک رویداد مردمی رقم خواهد خورد انشاءالله.
جزئیات این مراسم متعاقباً بهاطلاع عموم خواهد رسید.